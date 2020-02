Press Release

February 5, 2020 Nakasalalay sa DoH ang kalusugan nating lahat na mga Pilipino: Pangilinan "Yesterday's hearing should be a wake-up call for the inter-agency committee and its whole-of-government approach. The health secretary was clearly in the dark as to his department's efforts to trace the passengers of the two flights which flew in the two nCoV patients. This most basic intervention was at 17-percent success rate two weeks into the outbreak. Worse, the secretary was unaware and only found out during the hearing that it was a dismal 17 percent. Kung hindi alam ng DoH secretary, na siyang commander ng medical operation na ito, ang update dito sa pinaka-basic na intervention, malamang hindi rin ito alam ng buong inter-agency committee at ng buong bansa. Nagpapasalamat tayo na dininig ng pamahalaan ang mungkahi ng ating tanggapan kasama ang ordinaryong mamamayan na huwag munang magpapasok ng mga galing sa epicenter ng sakit. Ang mungkahing ito ay para makatuon sa pagsiguro na hindi tayo mahahawahan at kung mahahawahan man ay may sapat na gamit at medical personnel na gagamot sa atin. Kaya napakahalagang bahagi ang contact-tracing sa pagsugpo ng pagkalat ng sakit. Kung alam natin ang pagkalaganap ng nCoV, alam natin ang karampatang lunas. Nagawa na ng DoH yan sa MERS-CoV nung 2014. Para hindi mag-panic ang ating mamamayan, dapat magkaroon ng masusing pag-aaral at agarang pagpapasya sa mga mungkahing ito: Manawagan sa lahat ng mga nanggaling China noong nakaraang dalawang linggo na nakakaramdam ng sakit na umiwas muna sa mataong lugar, magpatingin, at magpa-test sa nCoV. Saan pwedeng pumunta ang mga tao para magpa-test? Magkaroon ng tamang screening ang Bureau of Quarantine sa mga points of entry para sa mga biyahero. Magkaroon ng massive info drive tungkol sa tamang kilos sa mataong lugar at ang regular na paghugas ng kamay. Sama-sama nating harapin at solusyunan ang sakit na ito.