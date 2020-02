Press Release

February 1, 2020 Dahil sa 2019-nCoV scare

FACE MASK NAGKAKAUBUSAN NA SA METRO MANILA - IMEE HALOS ubos na ang mga face mask o surgical mask sa mga drug store sa Metro Manila at karatig probinsya isang araw matapos ideklara ng Department of Health (DOH) ang kauna-unahang kumpirmadong kaso ng 2019 novel coronavirus o 2019-nCoV sa bansa. Sinabi ni Senador Imee Marcos na chairperson ng Senate committee on economic affairs, wala nang mabiling face mask sa malalaking drug stores at maging sa mga maliliit na botika sa Metro Manila. Ayon kay Marcos, bukod sa face mask, halos nagkakaubusan na rin ng suplay ng alcohol, Lysol disinfectant spray at vitamin C supplement sa mga drug store at iba pang pamilihan sa Kamaynilaan. Halos pila ang mga tao sa mga drug stores para lang makabili ng ilang pirasong face mask bilang proteksyon ng kani-kanilang pamilya laban sa virus, lalo na ngayon na idineklara na ng World Health Organization ang global emergency dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng nasabing sakit. "Panic buying ang nangyayari at halos wala ka nang mabiling face mask sa mga drug stores at kahit sa mga maliliit na botika. Kailangang kumilos ang kinauukulan para hindi naman maabuso ang ating mga mamimili," pahayag ni Marcvos. Ayon kay Marcos, nagtaas din ng presyo ang face mask at iba pang produkto na ginagamit bilang prevention laban sa coronavirus at hindi malayong samantalahin ito ng ilang tiwaling mga negosyante para kumita ng malaking tubo. "Kailangang kumilos ang DTI para maiwasan ang hoarding na maaaring gawin ng mga mapagsamantalang negosyante. Dapat may price freeze na ipatupad ang DTI sa mga produktong tulad ng face mask," pagdidiin ni Marcos.