Press Release

January 29, 2020 HANDA BA TAYO?

Panawagan ni Senator Risa Hontiveros na Dapat May Disaster Response sa mga Pandemics at Viral Outbreaks Handa ba tayo? Sa gitna ng banta ng 2019 Novel Coronavirus, may plantsadong plano ba para matugunan ang mga pandemics at viral outbreaks kagaya nito bilang bahagi ng ating disaster response? May iba't ibang porma ang sakuna: maaaring dulot ito ng geological activity kagaya ng lindol at pagsabog ng bulkan at ng pagbabago ng klima. Maaari ding biological hazard ang dulot ng sakuna, kagaya ng panibagong mga viral outbreak na nasasaksihan natin sa Wuhan sa Tsina. Kailangan handa tayo sa lahat na klase ng sakuna. Our disaster response should be comprehensive and include all natural or human-induced hazards like pandemics and viral outbreaks.