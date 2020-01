OPENING REMARKS OF SENATOR JOEL VILLANUEVA

ON THE HEARING OF THE COMMITTEE ON LABOR, EMPLOYMENT, AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ON JANUARY 28, 2020

Alam niyo po nakakalungkot na everytime we talk about our kababayans, simulan natin kay Joanna Demafelis ay inabuso at pinaslang sa Kuwait noong February 2018. Si Constancia Lago Dayag ay inabuso at pinaslang sa Kuwait noong May 2019. Si Jeanelyn Villavende ay inabuso at pinaslang sa Kuwait noong December 2019.

Paulit-ulit po iyong mga salita na pang-aabuso at pagpaslang. Ang tanging nagbabago lamang ay ang mga pangalan ng inabuso at pinaslang. Filipinos being enslaved, murdered, abused, and treated like animals in the Middle East, particularly in Kuwait, has become a vicious cycle.

Ang tanong po nating lahat: Ganito na lang po ba talaga tayong mga Pilipino? Handang paalipin sa iba kahit patayin, alipinin, gahasain, at tratuhing masahol pa sa hayop ang ating mga kababayan?

Bakit nga po ba hindi tayo makapagapatupad ng kasunduan sa iba pang bansa sa Middle East o makapagpatupad ng "Employment Ban" lalo na sa domestic workers, service workers sa bansang may "kafala" system, na kung saan for a few years now we have been talking about the evils of the kafala system.

Kung gagawin iyan baka naman seryosohin nila tayo. Kaya po suportado natin ang total deployment ban but we wanted to talk about it later and further kung ano nga ba ang deployment ban na ito

Kung gagawin natin ang mga ito, maaari magbago na ang ihip ng hangin. Eh, hindi ba halos mga Household Service Workers na Pilipino ang naglagay ng kaayusan sa mga tahanan sa Arabia sa loob ng mga panahong deka-dekada na? Hindi ba mga Pilipinong yaya ang nag-aruga sa henerasyon ng mga Arabo ngayon? Hindi ba mga engineer at mga construction worker na Pilipino ang nagtayo ng mga imprastruktura, gusali at bahay nila sa Arabia? Hindi ba mga doctor, nurses, at caregivers na Pinoy ang umaalalay sa mga maysakit at matatandang Arabo simula pa noong una?

Ang pang-aabuso at pagpaslang sa ating mga kababayan ay hindi katanggap-tanggap! Sampal po ito sa atin, lalo na pagsasabihin sa atin na babayaran lang ng blood money!

Alam po natin na kanselado na ang permit ng Our Lady of Mt. Carmel Global E-Human Resources Incorporated na nagpaalis kay Joanna Demafelis; suspendido na rin po ang 5-star Recruitment and Manpower Agency na nagpalipad naman kay Jeanelyn Villavende.

Pero kung alerto po o sensitibo at may malasakit ang mga ito at ang lahat ng ahensya ng pamahalaan sa pangangailangan ng ating mga distressed OFW, tiyak po siguro na maiiwasan o hindi hahantong sa kamatayan ang sinapit ng ating mga kababayan.

This issue hits us at the very core of our humanity and dignity not only as individual Filipinos, but as a sovereign nation and as a people.

Ang tensyong nagaganap ngayon po sa Middle East, lalo na po sa Iraq, Iran, etc., ay isa pang usapin. May pagkakataon at panahon po tayo para mailigtas ang ating mga kababayan doon. Pero ano po ba talaga ang ipinapatupad natin at gusto po natin malinwanagan d'yan, voluntary repatriation o mandatory repatriation, at sinasabing forced repatriation? At ano nga bang kahulugan nito? We want to exercise our oversight function kung paano po makakatulong ang ating Senado. Bakit po mas gusto ng ating mga kababayan na manatili doon kahit na ganyan ang sitwasyon.

Naiintindihan po natin kung gaano kaimportante ang trabaho para sa ating mga OFW. Pero handa ba talaga nating isugal ang ating dangal at buhay sa ngalan ng sikmura?

Dagdag pa ang usapin hinggil sa mga OFWs who are working in areas affected by the Novel Corona Virus, particularly in Wuhan, China. Perhaps we can also get updates kamusta na kaya ang mga kababayan natin doon.

Pag-usapan po natin ito. Magtulungan po tayo para hanapin ang mga solusyon sa problema at suliranin na kinakaharap natin bilang isang bayan.

Liwanagan, gabayan, at pagpalain po sana tayo ng Maykapal sa gawaing ito.

Maraming salamat po.