OPENING STATEMENT

Linggo-linggong nasa balita ang sunod-sunod na raid sa mga bar, hotels at condo buildings na ginagagawang pugad ng prositusyon. Ang mga parokyano: Hindi mga Pilipino kundi mga Chinese na empleyado ng mga Philippine Offshore Gaming Operations o POGO.

Pinatawag ang hearing na ito dahil hindi pwedeng nagiging pugad tayo ng Chinese prostitution dens. Hindi pupwedeng hayaan lang natin ang pag-abuso ng kababaihan sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga Pilipina.

Alam niyo, isa rin akong ina. Tatlo ang anak ko, ang isa menor de edad. Pag nakikita ko sa TV ang mga babaeng nahuhuli sa raid, pilit isinisiksik ang sarili sa sulok ng madilim na kwarto, nakatakip ang mukha, punong puno ng hiya at takot, Chinese man siya, Vietnamese, o Pilipina, isa lang ang tumatakbo sa isip ko: This girl is someone's daughter. And we have failed her. 'Pag tayo ay nagkulang sa pinakanangangailangan, tayo ay nagkulang bilang isang lipunan.

Para sa hearing na ito, we are exposing the stories of abuse: para matigil na itong mga Chinese prostitution dens.

In the course of our preparations for this hearing, we were able to infiltrate secret chat groups online. Ito ay sa WeChat at Telegram. Let me show you some of these chats. (showed conversations and menu of prices)

Ayan, lucrative business, may menu of services, parang restoran! Yung mga babae parang inoorder lang sa app ng mga Chinese members ng group na ito - parang Grabfood, may menu, may presyo, then darating na lang sa hotel o condo mo.

Pero di lang mga Chinese girls ang nabibiktima ng mga Chinese prostitution dens na ito. Yung mga sarili nating mga Pilipina, nagiging biktima na rin. One of those girls is here to tell her story. She is a minor, and we are protecting her identity. Before she reads her affidavit in a livefeed from another room, may I call on the Committee Secretary to administer the oath for all resource persons.