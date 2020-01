Press Release

January 27, 2020 STATEMENT OF SEN. BONG GO, CHAIRPERSON OF SENATE COMMITTEE ON SPORTS ON THE DEATH OF KOBE BRYANT Malaking kawalan ang aksidenteng pagkamatay ni Kobe Bryant. Isa sya sa mga legends at tinitingala ng mga manlalaro ng basketball sa buong mundo. Idol ko rin po si Kobe and, in fact, may koleksyon po ako ng kanyang mga sapatos at jersey. Bilang isang manlalaro at fan rin ng basketball, isa po siya sa tinitingala ko sa 3 points, sa galaw, sa porma, sa lahat ng aspeto ng laro. Pero hindi lang sa larong basketball nagkaroon ng malaking impact si Kobe. Siya ay isang inspirasyon sa mga kabataan at sa ating lahat, lalo na pagdating sa kahalagahan ng disiplina, hard work, at dedikasyon para maging matagumpay sa ating mga kanya-kanyang larangan. Kitang-kita ang impact ni Kobe sa larong basketball. Pero higit pa doon, nasilayan rin natin siya bilang isang ama na naging dedikado sa kanyang pamilya, at isang idolo na ginamit ang kanyang talento at kasikatan upang tumulong at magsilbing inspirasyon sa kanyang komunidad. Kahapon lamang, nandoon ako sa inauguration ng bagong basketball gym sa Valenzuela City na tinawag nilang "The House of Kobe" at kitang kita ang malaking impact niya sa kabataan. Bagamat nakakalungkot ang kanyang biglaang pagkamatay, sana'y magsilbing aral rin ang kanyang buhay para maging inspirasyon sa ating mga atleta. From the millions of Filipinos whose lives you've touched one way or another, we thank you, Kobe, for inspiring us to always give our best in what we do. For his loved ones and the basketball community, we share your grief as we extend our deepest condolences to the family, friends, colleagues and fans around the world who Kobe left behind.