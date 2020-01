Press Release

January 23, 2020 AMBUSH INTERVIEW

INCLUSIVE EDUCATION | MAMASAPANO CASE | CANCELLED US VISA OF SEN BATO INCLUSIVE EDUCATION SEN WIN: Klarong-klaro na ang ating pamahalaan ay kulang sa pagbibigay ng atensyon at tamang suporta sa mga batang may kapansanan. Ang sistema ay dapat itong mga batang may kapansanan ay nakakapasok sa mga paaralan at kaya nilang makihalubilo sa ibang mga estudayante. Ang edukasyon dapat na binibigay natin sa kanila ay kaparehas sa ibinibigay natin sa ibang mga estudyante. Makakatapos din sila ng K-12. Ito lang ang bukod tanging paraan para makahanap sila ng maayos na trabaho at maging matagumpay sa kanilang buhay. Pero makikita natin na kulang sa suporta dahil out of three million estimated children with special needs, 200,000 lang ang pumapasok sa ating mga eskwelahan so that's less than 6% of the total at karamihan rin sa ating mag eskwelahan ay kulang sa specialists tulad ng teachers, occupational therapists, speech therapists, at mga pediatric development specialists na magkukumpleto sa pag-aaral ng bata. So itong batas na ito ay patitibayin natin ang tinatawag na inclusive education. Ibig sabihin nito, ang mga bata ay mabibigyan ng tamang edukasyon at oportunidad na makihalubilo sa ibang mga estudyante at makaka-graduate sa K-12. Q: Ang pinag-uusapan natin particularly ay public? SEN WIN: Both. Wala tayong pinipili between public and private schools. In fact, sabi ko kanina sa hearing, ang obligasyon na magbigay ng edukasyon sa mga batang may kapansanan ay hindi lang obligasyon ng gobyerno kundi obligasyon rin ng pribadong sektor. Obligasyon nating lahat na makita itong mga batang ito na maging matagumpay sa kanilang buhay. Q: Papano iba-balance ang capability ng isang normal sa student to a challenged student to the curriculum? SEN WIN: Tama, very challenging yan. Ang isang batang may kapansanan, maraming suporta ang kailangang ibigay katulad ng suporta sa medikal, sa curriculum at sa pagtuturo. Yan ay lumabas sa hearing natin. Yan ang palalakasin natin sa hanay ng public schools. Na-identify namin kanina kung ano ang mga bagay na kailangang pagtibayin, unang-una ay budget, dapat dagdagan ito. Kulang ang 200 million na binibigay kada taon, padamihin ang special education tecahers at padamihin ang mga specialist dahil itong mga bata ay kailangan ng specialist para maging maayos ang kanilang pag-aaral at malaman kung ano ang kanilang kailangan. Q: Speaking of kakulangan sa SPED teachers, how can we make the industry more attractive given we cannot compete salary grades? SEN WIN: Very good question. In fact, kanina sa hearing, nakikipagkumpetensya tayo sa ibang bansa. Ang ating mga SPED teachers ay in demand sa ibang bansa dahil sila rin ay naghahanap ng mga guro na pwedeng magturo sa kanilang children with special needs. Ang isa sa mga iniisip natin ay taasan ang sweldo, pangalawa ay magbigay ng incentives. Hindi lang special education teachers ang bibigyan ng training kundi pati ang mga regular teachers. Ang ganitong stratehiya para lahat ng mga kawani ng ating pamahalaan ay may training sa special education. Q: By how much ang itataas ang sweldo by the current 20,000 at anong incentives? SEN WIN: Hindi ko pa masasagot kung magkano dahil pag-aaralan pa natin ng mabuti. Ang importante ngayon ay ang mga special education teachers natin ay manatili sa ating bansa at magturo sa public schools natin. Para mangyari yan, dapat ay mabigyan sila ng tamang sweldo at tamang incentives. Yung ibang incentives natin ay non-monetary. For example, yung kanilang mga classrooms ay mas maganda, kumpleto ang gamit at suporta in terms of equipment so ito yung mga ibibigay natin para mas maging magaling ang kanilang pagtuturo. REOPENING OF MAMASAPANO CASE SEN WIN: Kahapon, sinabi ni Senator Gordon, gusto nyo na i-reopen ang investigation sa Mamasapano dahil sa current witness ng mga prosecutors natin including the PCGG and all, pabor po ba kayo rito? Q: I'll be honest, hindi ko pa nabasa ang nilabas na decision ng Sandiganbayan. Again, it is very hard to comment dahil dumaan na ito ng maraming hearing at nagkaroon na ng maraming kaso but I have to review first the decision of Sandiganbayan then I have to differ my comment on that. PRES. TRUMP'S INVITATION TO PRES. DUTERTE AND THE CANCELLATION OF SENATOR BATO'S US VISA Q: In the midst lang ng invitation ni President Donald Trump kay President Duterte, canceled naman ang visa ni Sen. Bato. Is there a need for Pres. Duterte to personally explain what is happening in the country dahil mukhang may kinalaman ito dito? SEN WIN: First of all, yung invitation ni Pres. Trump kay Pres. Duterte ay magandang senyales ito. Ibig sabihin, nirerespeto nya ang ating Pangulo at ang policy ng ating Pangulo. Maganda ito sa ating bansa dahil papatibayin nito ang relasyon natin sa pagitan ng Amerika at ating bansa. Magandang pagkakataon din ito dahil mapag-uusapan ngayon ng ASEAN with the United States ang issue rito sa ASEAN. Marami tayong issue gaya ng West Philippine Sea na dapat ding mapag-usapan ng masusi kasama ang America. Q: So you think it is a good idea na mag-proceed si President Duterte? SEN WIN: It's an invitation that our President should accept and will give him a good opportunity to strengthen the relationship of both countries and to also open up other issues particularly issues in the West Philippine Sea which America is very involved in. Q: Is there a need for President Duterte to meddle with the issue of US visa ng isang Senador na na-cancel? SEN WIN: Yung pag-cancel ng US visa ni Sen. Bato sa tingin ko ay wala itong kaugnayan sa special provision sa budget ng US dahil unang-una ay kaka-approve pa lang ng special provision na yun at dapat ay may due process. Ngayon, as to why na-cancel ay hindi ko sigurado. It is very clear sa special provision na magkakaroon ng due process and investigation. Q: May tsismis kasi Sir na pati raw si Sec. Lorenzana ay na-blacklist na rin. Is there a need for the President to step up and do something about it? SEN WIN: Prerogative ng isang bans ana magcancel ng visa, it's a privilege na binibigay sa gustong pumunta sa isang bansa. Tingin ko naman, prerogative yan ng America kung gusto nilang i-cancel o papapasukin sa bansa nila.