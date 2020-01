HONTIVEROS URGES P30K CASH AID FOR TAAL VICTIMS

Families affected by the Taal eruption should receive ₱30,000 as cash assistance, Akbayan Senator Risa Hontiveros said in a statement on Tuesday.

"Pantawid-upa at pantawid-sahod -- ito ang tulong ng cash aid sa mga nawalan ng tirahan at hanapbuhay dahil sa pagsabog ng bulkang Taal," Hontiveros said, urging the Department of Social Welfare and Development [DSWD] to mobilize funds for the Emergency Cash Transfer and Emergency Shelter Assistance.

"Hindi pautang kundi tulong mismo," the Akbayan Senator emphasized. "Huwag na nating ibaon pa sa utang ang mga kababayan nating naging biktima," she added.

According to the Senator, the cash aid can be spent on daily subsistence of families inside and outside of evacuation centers.

"May mga nasa evacuation centers na gustong sumilong sa mga kamag-anak nila na malapit. Pwede silang matulungan sa pamamagitan ng cash assistance na ito," explained Hontiveros. "May mga pamilya namang nasa labas ng evacuation centers pero nawalan ng income. Malaking tulong din sa kanila ito," she furthered.

The Senator made this call in light of President Duterte's plan of P30 billion supplemental budget to aid the victims of the ongoing Taal volcano eruption.

"Pwede nang aksyunan ng Pangulo ang para sa cash grants. Gamitin na ang pwedeng gamitin sa current budget," Hontiveros urged. "Kailangang mag-realign ang mga Department Secretaries para gawin ito at pupunuim o ibabalik na lang sa pamamagitan ng supplemental budget," she further explained.

"Mahalagang i-earmark na sa supplemental budget ang direct cash assistance na pwedeng ipamigay sa mga pamilyang apektado," Hontiveros explained.

"Hindi ito sapat, pero paunang tulong ito," said Hontiveros. "Habang inaantay natin ang post-disaster assessment, planning at budgeting ng gobyerno, may mga nagkakasakit na, at marami na rin ang nawalan ng hanapbuhay na kailangang tulungan," she explained.

"Sa cash aid, binabalik natin sa mga pamilya ang makapag-desisyon para sa sarili nila," Hontiveros concluded.