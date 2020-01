Press Release

January 20, 2020 Questions raised by Senator Win Gatchalian during the public hearing on the regulation of motorcycles as PUVs PART I SEN WIN: Maraming Salamat Madam Chair, Madam Chair gusto ko lang ho sundan yung mga tanong na hindi ho nasasagot. Usec. Gardiola, ilan ba ho talaga yung aksidenteng nangyari na nanggaling po sa Angkas since nagumpisa yung pilot study dito? USEC. GARDIOLA: Thank you po Honorable Senator, ito nga po yung problema ng unang report dahil hindi po ma-identify. Ang report pong nakukuha namin sa MMDA at Highway Patrol are generic accidents, motorcycle lang po ang nakalagay, hindi po naka-indicate kung Angkas po yun that's why with this new guidelines we are setting, coordinating with MMDA at least for the enforces na pag mag-iissue ng citation iindicate doon kung ride hailing po involved in accident or traffic violation. SEN. WIN: Hindi po ba kapag naaksidente kinukuha yung pangalan, may description sa aksidente? basic information ho to bakit hindi niyo ho to-- USEC. GARDIOLA: Tama ho Sir-- SEN. WIN: Kanina po yung sinasabi niyo ho na 99%, sabi ng Angkas 99% ho safe sila, natural sasabihin nila dahil nanggaling sa kanila, hindi ba trabaho ho ninyo na mag validate? At meron naman tayong mga institusyon tulad ng PNP na nakasulat ho doon, kagaya sa Valenzuela kapag naaksidente ho nakikita ko may description po doon eh kung anong kumpanya yung nakasulat doon. Bakit hindi niyo ho kinuha yun? basic ho to, basic ho na dapat malaman namin kung itong motorcycle taxi ay safe or hindi pero hanggang ngayon hindi masagot sagot ng TWG. Bakit hindi niyo ho kinuha yun? USEC. GARDIOLA: Tama ho Sir, kasi yung mga hinihingian ko ng mga records sa TWG ng mga names na nasabing 27,000, wala hong names na sinusubmit yung company, mga figures lang po yung sinasabi-- SEN WIN: Eh ang tanong ko bakit hindi niyo kinuha sa PNP, bakit hindi niyo kinuha sa PNP para ma-validate? USEC. GARDIOLA: yung 27,000 po galing po sa record ng Angkas but then we were asking for the names wala pong sinu-submit na names na 27,000, we don't even know kung 27,000 talaga yan so how can we validate the record kung figure lang po. Sinabi mo May 27,000 riders so how can we validate with MMDA and Highway patrol? Kasi may pangalan po dun ng mga violators kahit po sabihin natin hindi naka indicate doon kung Angkas rider ito or any motorcycle hailing kasi generic nga po ang report ng MMDA and Highway Patrol-- SEN. WIN: Usec. Dapat kinuha natin ito sa PNP, we have to validate dahil meron po silang impormasyon at basic po to para malaman natin kung ito ay safe or hindi safe-- USEC. GARDIOLA: Tama ho-- SEN WIN: Pangawala dito ho sa resolusyon, merong nakasulat dito na; following the "activities of the TWG never executed", meron ho dito "deployment of mystery passengers," sino ho yung mag dedeploy nito? USEC. GARDIOLA: Yung technical working group sir precisely para malaman natin yung-- SEN WIN: Yung visitation and conduct-- USEC. GARDIOLA: TWG Sir-- SEN WIN: Nagawa niyo ho to? USEC. GARDIOLA: Hindi po Sir. SEN WIN: Bakit hindi niyo nagawa? USEC. GARDIOLA: Sa kakulangan ng oras at sa pag restrain ho sa amin. SEN WIN: Yung restraining order is limited to the cap? Tama ho ba? USEC. GARDIOLA: Yes. SEN WIN: So ibig hong sabihin yung pagbisita niyo, mystery passenger, hindi na-restrain? Yung TRO ay dahil ho sa cap tama? Wala hong TRO sa mystery passenger visitation and conduct fulfilled study? USEC. GARDIOLA: Tama Sir. SEN WIN: Eh bakit hindi niyo ginawa to kung walang restraining order? USEC. GARDIOLA: Dahil sa batas yan yung mystery rider yung naka rehistro po ngayon dahil tinanggal yung cap, ibig-sabihin yung 27,000 tatakbo yun so kahit-- SEN WIN: Hindi, ang ibig kong sabihin ginawa niyong basehan nang hindi nagawa itong mga TWG activities pero kayo ho ang may responsiblidad para gawin itong TWG activities-- USEC. GARDIOLA: Ginawagawa po-- SEN WIN: Yung kulang niyo ho pinasa niyo ho-- USEC. GARDIOLA: Ginagawa ho namin, in fact, ginagawa ho namin yung mga hindi sinusunod diyan through yung mystery passengers sa Cagayan De Oro po nakapaghuli kami ng mga hindi sumusunod sa guidelines. Ito po sana Honorable Senator, malalaman po yun kasing proseso namin sa guidelines, pinapa-register po namin yung mga players ng mga riders na mag participate, yun po ang basehan ng mystery passenger. Halimbawa ako yung sumakay sa isang motorcycle hailing, ichecheck ko po yung pangalan niya sa Techinal Working Group kung registered siya. So doon po kung registered siya, aalamin po kung safe po ba siya magpatakbo, is he following the right gears being required by the TWG tapos is he disciplined rider, so yun po ang basehan namin but then tinanggal po yung cap eh ibig-sabihin, ang dami, ibig-sabihin free for all, 27,000 tatakbo, wala po hindi naka register yan mga yan, how will my mystery passenger know yung che-check po nila? SEN WN: With all due respect Usec. Naguguluhan ho ako sa sagot ho ninyo, very simple lang naman ho eh, gawin niyo ho yung mystery passenger, gawin niyo yung visitation, do your field study then wala naman restraining order ho to pwede naman natin gawin ito dahil ito ang ginagawa ninyong dahilan para po pigilin yung operations ng Angkas. Pangalawa ho, ano ho yung basehan nung cap? Ano ho ang naging basehan ng cap? USEC. GARDIOLA: Kagaya po ng sinabi ko kanina, dati po sa unang TWG is 27,000 ngayon sa pagsali ho ng dalawang participants tinulak po natin ito sa 39,000 para sa Metro Manila po, tag sampung libo po sila, sa Cebu tag tatalong libo po sila kaya 39,000 po. Ang purpose po nito kasi study po ito para po magulo mag kwan namin ng mga datos, ipaparegsiter namin yung mga, sa ten thousand papa-participatin nila, ireregister po namin kasi po yung cap po hindi naman daw po ito about competition, para po makakuha tayo ng tamang datos, para hindi po magulo and datos na kukunin namin for evaluation-- SEN WIN: Pero ang ginagawa niyo pinipilit niyo yung pasashero sumakay sa mga ibang motorcycle taxi na hindi naman po natin alam kung sila ay maayos or hindi. Hayaan niyo na lang maglaban-laban sila, pagalingan ho sila. Yan ho ang spirit ng competition kung lalagyan ho natin ng cap ito eh parang ang kawawa yung pasaherong pumunta doon sa mga hindi naman ho subok, hindi naman ho kabisado, kaya wala basehan itong cap ninyo. Chair, ako naman ho I was listening intently at gusto ko lang segundahan yung sinabi ho ni Mr. Deakin na hindi ho to yung pinaka ideal na mode of transportation pero ang daming nagdudusa ho talaga at sinesegundahan ko yung sinabi si Dean Laviña na karamihan hong sumasakay dito ay mga estudyante. Pagikot ko sa mga kolehiyo, ito ho talaga yung sinasakyan ho nila at mabilis at mura pa. ngayon kung huhuliin niyo sila isa-isa, ang kawawa ho dito yung mga estudyante na wala na man hong basehan. Ito ho, tama po yung sinabi ni Senator Recto, paghihigante ho tong ginawa niyo eh, paghihigante ho to. Wala ho kasing basehan itong lahat eh. At narinig niyo naman yung mga sinabi ng ating Senador, at lahat kami sumasangayon na hindi ho tama itong resolusyon na ginawa ninyo dahil kawawa at nagdudusa ang ating mga pasahero. PART II SEN WIN: Itong cap na inilagay ng TWG, ito ba ay isang sound competition policy? Ito ba ay tatama kung titingnan natin from the standpoint of competition? PCC: Sa perspective po ng PCC, generally, we don't recommend setting caps on players to enter the market. Ang gusto po natin, kung sino ang may abilidad, may kakayanan na mag-participate sa merkado, mabigyan po sila ng kakayanan. Kumbaga, let the best man win. Kaya nga siya kompetisyon. Gusto natin na kung sino ang pinakamagagaling at tama ang presyuhan, sila ang pipiliin ng consumer. Para po sa PCC, in general po talaga, we don't like setting caps. On the other hand, the PCC, on its mandate to review regulations, policies, ang bills, we do have to balance out our competition policy with equally important policies of other regulatory agencies. That is why we also give way, of course if the question is on safety or on the security of our consumers. We would give way only if there is efficient empirical data, scientific basis for us to consider other regulations. SEN WIN: For this particular industry, looking at the entire sector at narinig niyo naman ang mga comments, tama ba ang cap na inilagay ng gobyerno from a competition standpoint? Dahil kayo ang guardian ng competition eh. Kahit ang gobyerno meron silang ganitong policy, meron kayong kakayahan at kapangyarihan na sabihin sa kanila na hindi tama ito. PCC: Siguro po i-explain ko po na last week nga po, nagpunta sa amin ang LTFRB para i-explain sa amin ang reason behind this regulation. They explained to us that this is merely an experiment, this is something that's supposed to be short lived and because of that, the PCC, as of now, has not dealt into the policy in itself. SEN WIN: So ang suggestion ko sa PCC ay tingnan itong sitwasyon dahil nag-ooperate na itong mga motorcycle taxis at kung hindi tama itong policy na iyon, ang kawawa rito ay ang commuters natin so time is of the essence. Since nagmeeting na ho kayo, dapat tingnan niyo na ho kung tama ba ito o hindi. Ito po ay kung tawagin ay legalized cartel. Nililigalize natin ang cartel, hinahati-hati natin ang merkado sa kanila. Kung ako ang bago, tuwang-tuwa ako dahil kahit na hindi pa ready ang app ko, hindi pa ako ready ay meron na akong assurance na sampung libong riders. Sino ang kawaw doon? Yung mga commuters. So tignan agad natin to dahil tingin ko, legalized cartel tong ginagawa natin. PCC: I will relay to my principals po.