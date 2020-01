Press Release

January 16, 2020 Dahil sa matinding epekto ng Taal volcano eruption

HEALTH AUDIT SA MGA EVACUEES KAILANGAN GAWIN - IMEE DAPAT gawing prayoridad ngayon ng Department of Health (DOH) at Barangay Health Workers ang health audit sa lahat ng evacuees lalo na sa mga pasyenteng senior citizen na may malubhang karamdaman. Ayon kay Senador Imee Marcos, kailangan kaagad na mabigyan sila ng tulong medikal dahil delikado sa kalusugan ang manatili sa evacuation centers. Sinabi pa ni Marcos, prayoridad din ang mga buntis at mga bata na may sakit na natutulog sa mga karton sa evacuation centers. "Talagang kinakailangang magkaroon ng health audit sa lahat ng mga evacuees, baka kasi bigla na lang tayong magulat na malaganap na yung sakit sa hanay ng mga nagsilikas gaya nang nangyari sa Tacloban noon sa panahon ng Yolanda. Dapat may health check agad at masuri kung sino ang dapat isugod agad sa ospital, lalo na yung mga idadialysis at isasailalim sa chemo," pahayag ni Marcos. Naglibot si Marcos sa ilang evacuation centers, kabilang na sa Bauan Technical High school, Dreamzone center at Batangas Sports Complex, at inalam ang kanilang mga kalagayan para mabatid kung anong tulong ng gobyerno ang maibibigay sa kanila. Kasabay nito, namahagi rin ng tulong si Marcos gaya ng 100 kahon ng bottled water, 200 pirasong kutson, mga kumot at higit 2,000 bags ng relief goods na may tig- 3 kilo ng bigas, paracetamol, anti-allergy at masks. Kasama rin sa ipinamahagi ni Marcos ay sardinas, noodles, kape, biscuits, corned beef, laundry soap, bath soap at iba pang tulong para sa mga biktima.