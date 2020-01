Press Release

January 14, 2020 Transcript of Phone-patch Interview of Senate President Vicente C. Sotto III On SP Sotto's cloud seeding recommendation SP Sotto: Ang Philippine Air Force, through Gen. Samonte and Gen. Rodriguez na siyang namamahala sa group na in-charge diyan sa mga cloud seeding ng Air Force, group yan, hindi squadron yan, pinagaaralan lang nila kung kailan nila pwedeng gawin. Okay daw, gusto nilang gawin. Tama yun, kasi not necessarily sa Taal mismo, pwedeng umpisahan muna sa paligid pero hindi sila sure na makakalipad kung papasukin yung engines nila nung ash fall, so tinatantiya pa nila. The idea is very acceptable, gusto nila. As a matter of fact, may expert opinion akong natanggap na sinabing yun daw ang talagang panglaban sa mga volcano kasi lalabanan mo yung apoy. Q: Nafactor in doon yung possibility na mamumuo at magka-clog sa mga drainage? SP Sotto: Pag umulan, ang mamumuo, magbabara, sinasabi nila sa mga alulod, sa mga ganyan, it happens kung binasa mo lang pero kung tuloy-tuloy na ulan, mahuhugas yun. Bakit ang mga putik ba, yung mga putik sa daan, pagka umulan, hindi ba nawawala? Nahuhugas? Water is the answer, there is no other. Ano ang gagawin nila sa putik? Patutuyuin? Yung mga epal na gustong magdunung-dunungan, ano ang sasabihin, hindi, wag? Porke hindi nila idea, sasabihin nila hindi maganda. Ano ang gusto nila, magputik? Gusto nila mamuo? Mamumuo yun pag hindi mo inalis, hindi ba? Whether basain mo o hindi, mamumuo ngayon yun. Pag binasa mo, malaki ang tyansa na mag-wash away. Pero yung mamuo, ano ngayon ang gagawin nila na namuo? Papalahin nila? Buong Batangas? Buong Metro Manila? Buong rehiyon? Kaya nga ang response naman ng Executive Department, inaasahan nila na magkakaroon talaga ng mga ulan, yun ang hinihintay. Ang sinasabi ko lang, they are checking now kung kakayanin ng aircraft. Yun ang sagot sa akin ni ES Medialdea, susubukan daw, titingnan daw kung kakayanin ng aircraft. Ngayon, yung sinasabi nilang baka daw mag-clog, maputik, eh kung umulan? Kung umulan, di ba? It will be washed away. Ang sinusuggest ko, paulanin na nila kesa sa patagalin pa at yung volcano mismo based on expert opinion, magsusubside, pag nabasa. Q: Yung heat? SP Sotto: Yeah. Q: Pwedeng maka-prevent yun sa eruption? SP Sotto: Pwedeng makatulong, oo. Pwedeng makatulong. Sabi naman ng weather group ng Air Force kasi, as long daw as the ash fall subsides, directive lang ang hihintayin nila, gagawin nila. Pag nakakita ng seedable clouds over the affected areas, so in other words, yung mga expert, at saka yung mga nakakaintindi, naisip nila na magandang idea. Q: Walang additional fund yun? SP Sotto: Wala. Puro gastos agad ang iisipin nila, wala. Talagang merong squad or merong group, merong weather group ang Air Force. Q: For today hindi pa daw pwede yung cloud seeding? SP Sotto: Hindi ko alam, basta sinasabi nila, inaassess nila kung kakayanin ng aircraft. Siguro as soon as kaya. Q: Yung action or activity ng national government, pati ng LGUs, satisfied naman kayo sa speed? Sa effectiveness nung response? SP Sotto: Oo naman. Active naman lahat ng mga mayor, at saka yung mga involved sa National Disaster Coordination Council. As a matter of fact, di ba may mga senador at may mga local officials pang nagmimeeting para pagusapan pa kung paano makatulong. Okay naman yun lahat para lahat makatulong. On Atty. Sabio withdrawing the complaint he filed in the international Criminal Court against the Duterte administration. SP Sotto: Nag-withdraw siya? Q: Yes, nag-withdraw siya formally. Are you expecting this? SP Sotto: Hindi, pero it is a welcome thing. It is a welcome action by Atty. Sabio, dahil makakabawas doon sa mga iniintindi ng national government na mga pintas-pintas. Maganda nga yung nangyaring yan, di ba? Para lalong maka-concentrate ang Executive Department, the national government, sa pag-deliver ng basic services sa mga kababayan natin imbis na ang mangyari ay sangga ng sangga sa mga pintasero at pintasera. Q: Ano ito sir, parang some sort of a vindication na after all, false accusation yun? SP Sotto: I'd rather not comment on that, let the Palace comment on that particular ano. Baka kasi mag-comment diyan, baka sabihin ako ay nag-eexcuse. Q: Apologist? SP Sotto: Yun, sabihin apologist ako ng Malacañang. I am an apologist of the Senate, I am a defender of the Senate, not of Malacañang. On the latest survey indicating an increase of the number of Filipinos saying that they believe the administration violated a lot of human rights. SP Sotto: Dati na naman talagang may reklamong ganun. What's new? What else is new? Alam ninyo yu8ng balita, totoo o hindi, paulit-ulit, ang paniwala ng tao nagiging totoo na. Hindi ba meron ding survey na nagsasabi na napakaraming nabawas na addict di ba? Q: So hindi dapat seryosohin yung survey? SP Sotto: What's the point? What is the point of the survey? Ano yan, sa tingin ba nila, dahil sa survey na yan, mababawasan ang human rights violation? Mababawasan ang addict? Mababawasan ang pumapatay ng high, ng durog? Ano ba yan, makakatulong ba yan, di ba? So, ano yan? What is that for? Politika lang, di ba? Q: Session na sa Monday, mag Kapihan tayo ng Thursday? SP Sotto: Pwede siguro, yeah. Q: Ano yung focus natin, kasi dito sa mga latest development, kung aapprove ninyo ba agad yung Department of Resilience? SP Sotto: Oo, pwede, sige pag-usapan natin yun kasi meron kaninang sabi mag-special session daw para mapasa daw yung Department of Disaster Resilience, transition period lang nun, mabigat ang anim na buwan. Wala nang lahat yung alikabok nung Taal nun, di ba? Magsesession pa kami itong week na ito, ano ba namang mga idea yan. Q: Habol ko lang, yung mga congressmen, parang this early sinisisi nila yung Phivolcs? Hindi raw nawarn yung mga tao doon sa palibot ng Taal tapos gusto nila mag-investigate? Do you have the same observation? SP Sotto: Ano ba ang sagot ng Phivolcs? Namonitor ba nila? Hindi nila namonitor? Hindi sila pinaniwalaan, hindi natin alam pa. Alamin muna natin, baka naman nagtuturo lang tayo dito, naghahanap lang tayo ng pagsisisihin. Swerte nga tayo, wala namang namatay so far doon sa pagputok, ang daming nakatira doon sa paligid noon. Ano ang ibig sabihin noon? Nakaalis. But of course, you know the House of Representatives have their own initiatives and perspective. Wala kaming pakialam doon. I am just reacting to your question para maliwanag. Nagrereact lang ako na maghehearing dahil yung Phivolcs daw ay hindi kagad nagwarning. Ang sinasabi ko, sigurado ba na hindi nagwarning ang Phivolcs? Bakit nakaalis lahat? Q: Sinasabi ng Phivolcs since last year minomonitor na nila dahil madalas yung paglindol. SP Sotto: Yun na nga, see? Wag naman tayo maghanap ng masisisi, it is a natural calamity. Walang pwedeng sisihin diyan. Q: Yung mga unscrupulous traders? SP Sotto: Yan ang mga dapat bitayin. Q: Wala pa tayo sa death penalty. SP Sotto: Kahit na, ibitay na lang natin, isabit natin sa mga puno. Q: Bakit dapat bitayin? SP Sotto: Aba'y sinasamantala pa nila yung mga ano eh. Yung mga unscrupulous traders, meron nga mga namimigay eh. Yun ang mga dapat sabitan ng medalya pero yung mga traders na biglang binili lahat yung mga gas mask pagkatapos binebenta ng mataas, o yung mga biglang tinaas yung presyo, dapat bitayin sa mga puno yun (unclear), sa acacia o sa narra. Narra para matibay, isabit sila doon tapos pausukan ng pausukan na walang gas mask. Q: Ibitin sa bunganga ng bulkan? SP Sotto: Pwede. Ipakain lahat yung mga tawilis na may tama. Q: Sir kung hindi ka pwede ng Kapihan sa Thursday, kahit bukas? SP Sotto: Hindi pwede bukas, ang dami pang ano kasi at saka yung daughter ko dinala sa hospital, may appendicitis. Q: Sa Thursday pwede kayo? SP Sotto: Next week, Thursday. Wag naman ngayon, after session. Pag start ng session. Baka pumunta ako ng Cebu sa Thursday, sa Sinulog, at saka yung Eat Bulaga meron doon. Q: Yung madalas puntahan ninyo sa Batangas, hindi affected ng ash fall? SP Sotto: Affected, pero puro addict ang tao dun, kaya balewala yun. Addict sa golf, sa Malarayat. Puro abo, sa Lipa. Tinanong ko nga, sabi ko yung mga kasama namin, nandoon sina Col. Katigbak, sabi ko paano na yung mga greens at saka mga fairways? Sabi balewala dito sa mga addict yan, tinira na namin lahat, naglalaro sila ng games kahapon.