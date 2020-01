GRACE POE INTERVIEW TRANSCRIPT DZMM

Failon Ngayon w/ Ted Failon

Ted Failon: Madami pong may panukula nito na magkaroon nga ng isang departamento na tutugon lamang at naka-focus po para sa disaster resiliency ng ating bansa. Isa po sa may panukala niyan ay si Senador Grace Poe, atin po lamang siya kausapin this morning para sa status po ng kanyang panukala. Magandang umaga po sa inyo Madam Senator.

Sen. Grace Poe: Magandang umaga Manong Ted at sa lahat ng nakikinig po, magandang umaga.

Failon: Thank you Ma'am sa panahon. Ma'am ano po ang parliamentary status po ng inyong Senate Bill No. 124?

Poe: Alam niyo nagkaroon ng pagdinig diyan ang Committee on National Defense, kung hindi ako nagkakamali, dito sa Senado noong November 11 pero hindi pa ito nai-aangat sa plenaryo. Gayunpaman noon ko pa ito na-file, kasi iyong ating NDRRMC ngayon, bagama't sila ay abala sa mga nangyayari, hindi pa ito ganap na departamento. So, ano ang ibig sabihin niyan? Wala talagang secretary o cabinet rank level kaya coordinating council lang sila. Ang talagang, sa tingin natin, ang namumuno diyan ay 'yung Department of National Defense. So, dahil nga marami na ring nangyayaring mga kalamidad sa ating bansa ay napapanahon na na magkaroon ng isang departamento na tututok sa tatlong bagay: ang pag-iwas sa pagkakaroon ng trahedya lalung lalo na kapag may kalamidad; ang pagbibigay ng tamang responde pagka nagkaroon ng kalamidad; at ang pangatlo na madalas ay nakakaligtaaan, ang rehabilitasyon pagkatapos ng isang kalamidad. So 'yun po ang magiging focus niyan at magkaroon ng cabinet rank level ang departamentong ito.

Failon: And ang isa po sa mga katangi-tanging probisyon ng inyong panukala ay 'yung pagkakaroon po, kasi tatlong bureau ika nga ninyo ang nandoon sa ilalim ng pinaka-departamento, 'yung Bureau of Knowledge Management and Dissemination.

Poe: Correct.

Failon: Opo which is really very very important kasi gumagawa kami ng mga analysis doon sa mga nagdaang bagyo, ito po di'ba dumaan si 'Ursula'. Pasko and then may isa pang bagyo na dumaan po na panahon din po ng Pasko, 'yung 'Usman.' Napansin po namin na kapag holiday marami ang namamatay, parang apparently po kulang sa dissemination at paghahanda kasi nga holiday season. So, alam niyo ho 'yun Ma'am para magkaroon lang po ng post-disaster assessment para ho lahat ng mga, kumbaga, pagkukulang lagi pong natutugunan na at hindi na po nauulit Madam senator, please.

Poe: Tama po kayo talagang sa bawat trahedya o kalamidad dapat natututo tayo at 'yung sinabi ninyo talagang pagka-holiday, 'pag merong okasyon, siyempre skeletal force ang maraming tanggapan ng gobyerno. Pero may mga tanggapan ang gobyerno na 24/7 ay kailangan may nagmamanman. Higit pa rin dun, aside from the Bureau of Knowledge and Management Dissemination, 'yung Bureau of Disaster Preparation and Response, isa yan sa bureau na sasailalim diyan, at ang Bureau of Disaster Resilience Reducing Disaster Risk. Kasi, halimbawa Manong, sa isang lugar na alam naman natin ay maaaring magkaroon ng tsunami, halimbawa sa Tacloban doon po sa inyong lugar, eh marami pa ring dapat ilikas kaya lang may bumabalik sapagkat wala namang tamang housing para sa kanila sa kanilang paglilipatan. So, kasama ito sa mandato sa departamentong ito na yung relokasyon at 'yung pagkakaroon ng tamang plano sa paglilipatan ng ating mga kababayan ay mandato nila. Kasi sa ngayon turuan po eh. Oo nandyan 'yung namumuno ng NDRRMC na si Executive Director Ricardo Jalad, hindi naman talaga siya namumuno ng lahat ng departamento na mayroong kinalaman diyan kasi sa ilalim po niyan, nandiyan din po ang DSWD, nandiyan ang DOH, nandiyan ang DPWH, parang coordinating council lang ang NDRRMC at wala naman talaga silang kapangyarihan. So, pag merong ganito, sino ang atin talagang titingalain, sino ang magiging responsable dito. Dapat may isang kalihim na magiging responsable hindi nga katulad 'nung nangyari sa 'Yolanda,' iba-iba ang pwedeng mapagtanungan o sisihin. Kaya dapat iisa lang po 'yan. Kaya dalawang bagay din po 'yan sa NDRRMC, mapapailalim dito sa DREM [Department of Disaster Resilience and Emergency Assistance and Management]; pero 'yung NDRRMC parang policy, ang Pangulo ay kasama pa rin diyan bilang chairman tapos ang parang vice-chairman diyan ay 'yung magiging secretary kasi parang policy arm lang 'yan, 'yung talagang response arm, 'yung bagong departamento.

Failon: Sige po Madam Senator, I'm sure you will agree kasama po ng inyong mga colleagues in Congress na i-certify as urgent na po ito.

Poe: 'Yun po ay certified as urgent ng ating Pangulo. So, siguro 'yung didinig nito, 'yung Chairman ng [Committee on National] Defense sa Senado ang maaaring magpabilis din nitong batas na ito.

Failon: Ma'am, ang inyong balik ay Enero 20?

Poe: Sa Lunes po, mayroon po tayong session na.

Failon: So Madam Senator we pray na ito nga po ay maging priority na at lahat po ng mga inputs doon sa inyong mga kapwa niyong mga authors na may kanya-kanyang pong bersyon mapag-usapan na po para po ito ay mailatag natin ng maayos po at matupad na po ang inyong pangarap Ma'am.

Poe: Oo nga po. Manong maidagdag ko lang po kasama po diyan, bawat rehiyon po ay magkakaroon ng local office nitong DREM para naman 'pag merong disaster, alam na nating sigurado saan 'yung mga relocation sites po. Ako po ay nakikiisa sa ating mga kababayan na talagang naperhuwisyo at nabiktima nitong ating kasalukyang kalamidad.

Failon: Opo, madam senator Ma'am, thank you po.

Poe: Maraming salamat po.