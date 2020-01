Press Release

January 14, 2020 Ambush interview on Taal Volcano eruption issues and OFW deployment ban [start recording] Overpriced face masks Q: Sir, una muna yung mga overpriced masks and other commodities sa Southern Tagalog? SEN WIN: Since nag-declare na ng state of calamity ang Batangas, pwede nang pumasok ang Department of Trade and Industry at mag-impose ng price freeze sa mga pagkain, basic necessities at medicines. Dahil ito ay isang pagsabog ng bulkan, ikokonsider ko ang mask as part of the medically related devices so dapat lagyan din ng price freeze ang masks sa area na yun dahil marami sa mga evacuees doon ay hindi naman makakapunta ng Metro Manila para bumili. Importanteng mabilis ang pag-aksyon ng Department of Trade at kung may mahuhuli, dapat ikulong kaagad dahil ito ay pagsasamantala sa mga kababayan natin na nasalanta. Q: Kahit kayo po ba ay nakakatanggap kayo ng information as high as P200? SEN WIN: So far, nakikita ko may mga kasama tayong nagpopost sa internet ng resibo at binili nilang masks, dapat na i-verify ito. Kung totoo, yung tindahan na kanilang pinagbilhan, dapat isara at ikulong ang mga may-ari. It is a state of calamity, mas expanded ang power ng gobyerno. Covered nito ang pang-aabuso at profiteering. Q: DTI lang ba yung bibigyan ng power o yung LGU din? SEN WIN: Ang local government may kapangyarihan din sila, pwede nilang i-revoke ang business permit ng establishment na yun at pwede nilang kasuhan ng profiteering ang nagbebenta na napakamamahal na masks. Ang DOE may power over gasoline at kung may mga gas station doon na nagtataas dahil nag-hohoard sila ng gasoline, pwedeng pumunta ang DOE at kasuhan ang gas stations at i-revoke ang kanilang mga lisensya. Q: Pag ganitong may mga calamity, dapat mas mabilis ang mga aksyon di ba? SEN WIN: Correct, dapat mabilis talaga yun. In fact, dapat bago pa mag-declare ng state of calamity, may price monitoring na yan. May council para tignan yung presyo ng mga pangunahing bilihin dun sa area. nakita ko ang sitwasyon dun, talagang mahirap para sa mga kababayan nating lumikas at pumunta pa ng syudad para bumili so dun sila bibili ng mga gait at dapat bantayan ang presyo. Q: Dapat din ba maglabas agad ang DTI ng caravan? Diba meron silang parang ganun para maiwasan din yung overpricing at hoarding. SEN WIN: Sa tinatawag nating demand side, ang DTI pwede rin silang magkaroon ng caravans at magbenta ng mas murang gamit o pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Pwede rin nilang gawin yun. Ang importante ngayon is ang price freeze dahil may pormal nang state of calamity ang Batangas. Calamity fund Q: Tama ba Sir yung information na binawasan daw ng Congress ng P4 billion o P40 billion ang calamity fund? SEN WIN: Kaya rin nabawasan yan dahil noong huling taon, hindi naman nagamit. That's number one. Two, yung 2019 na hindi nagamit, inilagay sa 2020 so hindi kompleto ang picture dahil nabawasan nga ito ng 4 billion, nadagdagan naman dahil sa 2019 na budget. Q: So hindi pwedeng sabihin na i-expect niyo nang kakapusin kasi binawasan? SEN WIN: Correct, hindi siya kapos dahil yung 2019 na hindi nagamit, inilagay naman sa 2020. Nagyon, kapag kulang pa rin, ang ating Pangulo ay pwedeng humingi sa Kongreso ng supplemental budget para madagdagan. Tinatayang 35 billion pesos ang pinsala dito initially sa mga reports na nakikita ko. Sa ganitong halaga, tingin ko kaya naman ng ating pamahalaan na sagutin ito dahil malaki ang pondo ng DOTr, public works at DepEd. Q: Clarify lang ako doon sa natirang 2019 calamity fund magkano po yun? SEN. WIN: The leftover available balance as of November 30, 2019 Php 11,038,987,753. During the discussion I remember itong calamity fund natin for 2020 binawasan dahil nga yung 2019 hindi nagamit at kung matatandaan natin nag pass ng resolution ang Congress para i-extend yung validity. So hindi tama na nabawasan kasi kapag inipon-ipon mo yun, sobra-sobra pa yun. Q: more than 50% ang hindi nagamit dahil 2020 na tayo diba? SEN. WIN: noong 2019 hindi nagamit yung five months, so seven months lang eh yung 7 months hindi rin nagamit, walang masyadong major calamities kaya malaki ang natira diyan. Q: Hindi na kailangan ng approval para gamitin yan? SEN. WIN: Hindi na, ang disenyo ng calamity fund, ang Executive pwedeng gamitin kaagad yan. In fact, meron tayong tinatawag na Quick Response Fund (QRF) na 6.8 billion na itong QRF ay pwedeng gamitin ito sa evacuation so pagbili ng pagkain, pagbili ng tent, kasi ang calamity fund dalawa yan eh; rehabilitation and isa for quick response. Q: So ang mag di-dispose ng budget ang DSWD? SEN. WIN: Ang lead agency can be DSWD but ang OCD ang mag de-determine kung kailangan but typically DSWD, nandiyan yung pagkain, tent, typically DSWD yan. Even local governments may QRF, iba-iba, typically 5 percent of your total pero may approval pa rin dapat yan ng council at dapat mag declare ng state of calamity so pag declare ng state of calamity pwede mo nang gamitin yung calamity fund. Ang approving authority ng calamity fund is of course the President and the head of agency but the head of agency kukuha ng guidance from the Office of Civil Defense bilang Chairman ng NDRRMC. Q: So wala nang bidding yun? SEN. WIN: Wala na. LGUs response Q: Satisfied ba kayo sa speed ng reaction ng LGU at ng national government? SEN WIN: Sa aking monitoring, importante na alam ng local governments na delikado ang lugar na kinasasakupan nila. Ang unang pumasok sa isip ko, bakit may mga nakatira pa rin within that 4km radius danger zone at may mga bahay pa rin sa 14km na buffer zone. Yung 4km na danger zone, dapat wala talagang bahay dun eh. Yung information na nakikita natin online, may mga nakatira pa so bakit ganito? Makikita natin na kahit wala namang napinsala o namatay pero ang kanilang kabuhayan ay nasira. Importante na alam ng LGU ang mga delikadong lugar at i-impose na walang pwedeng tumira doon dahil for example, nangyari ito sa gabi, talagang pwedeng may mamatay dito sa pangyayari. Q: Yung national government, ang sinasabi ng local officials, panay hingi nila ng tulong pero mabagal ang dating? SEN WIN: Ang mga local governments, mayroong calamity fund yan eh. Kailangan lang nila mag-declare ng state of calamity. Sa mga ganitong kalamidad, ang unang responder ay ang local government, pumapangalawa lang ang national government dahil sila ang nasa ground. Para sa akin, nakita ko na ang national government ay kaagad na rumisponde dahil kahapon nagbigay agad ang DSWD ng presscon at na-identify agad ang mga evacuation centers. Moving forward, sa mga ganitong posibleng mga trahedya, ang local government talaga ang dapat nating bigyan ng mas marami pang kapangyarihan at mas maraming pondo para rumisponde kaagad. Q: May mga residente Sir na on their own sila nag-evacuate. Kumbaga, yung kanilang preparedness ay kulang pa rin. SEN WIN: In fairness, noong minomonitor ko ang situation, hindi inaakala ng marami na ganito kalala ang mangyayari dahil yung pag-release naman ng steam sa Taal ay madalas makita, alam ko marami pa ngang turista ang gustong umakyat para makita ang crater. Pero nung nag-alboroto na ang bulkan, marami na talaga ang lumikas at mabilis naman rumisponde ang ating local government, pero dahil sa laki ng pinsala, kulang rin ang pondo ng local governments kaya dito na papasok ang ating national governments. Power supply Q: Dun sa power supply kasi after ng ashfall, may mga na-knockdown na power distribution circuits? SEN WIN: Dalawang bagay ang nangyari, marami sa mga planta ay nasa Batangas. Karamihan dito ay nagmi-maintenance ngayon so ang ginawa nila ay pinatay muna nila ang mga makina nila para mag-maintain. May mga rotating brown-outs tayong nakikita sa Batangas at sa mga karatig lalawigan at meron akong reports ng NGCP at electric cooperatives na naglilinis rin ang kanilang equipment so nakikita ko in the next one to two weeks, may mga rotating brown-outs dahil sa paglilinis at pagkukumpuni ng mga equipment sa Batangas at mga karatig lalawigan. Q: Temporary lang? SEN WIN: Yes, temporary lang yan. Sa mga reports na nakuha ko, wala namang major na nasira. Karamihan dito ay maintenance para masigurado na ligtas ang kanilang equipment at karamihan din sa mga equipment nila ay tumatakbo pa, kailangan lang linisin. Q: May safety measure ba yun kasi sinasabi pwedeng magtagal pa itong problema sa Taal? SEN. WIN: Sa mga reports na nakukuha ko walang major na nasira sa equipment nila, kailangan lang linisin at kailangan siguraduhin na safe lalo na sa mga transmission, ang mga poste dahil natakpan ito ng ash. Importante din na matibay pa itong mga poste hindi babagsak sa mga kabahayan. So ito ang mga ginagawa ng mga electric coops at may pondo din sila, may calamity fund ang DoE para magamit dito. Evacuation centers Q: Maraming space ngayon sa Batangas ang trinansform into evacuation centers. Anong remedy ang pwedeng gawin ng DepEd dahil apektado na ang mga mag-aaral? SEN WIN: Meron akong isang batas na inihain, dun sa tinatawag nating areas na madalas magkaroon ng kalamidad. Ito yung mga danger areas, yung mga eskwelahan nila ay magtayo ng evacuation centers. For example, sa Bicol kung malapit ka sa Mayon, dito sa Batangas, kung malapit ka sa Taal, sa mga eastern seaboard, sa Region V, dito madalas ilikas ang mga kababayan natin doon. Magandang may permanent evacuation centers na tayo dahil kagaya ngayon, ang mga evacuees nasa eskwelahan pero pasukan ngayon so marami sa mga classroom ang hindi magagamit dahil nandun ang ating mga evacuees. Q: In the meantime, ano ang immediate remedy kung ganito ang situation? SEN WIN: Magpadala ng temporary tents. Marami nang lokal na pamahalaan ang bumibili ng temporary tents na inilalagay nila sa basketball courts o multipurpose area para hindi magamit ang eskwelahan ng pangmatagalan. Kami sa Valenzuela, magpapadala kami ng temporary evacuation tents at ito yung immediately ay dapat maibigay ng DSWD para magamit ang eskwelahan sa pag-aaral at ang basketball courts at ang ibang facilities for evacuation centers. Q: Kapareho ng sa Marikina Sir? SEN WIN: Yes. Para siyang tent for evacuees. May privacy siya, individual siya. Maraming NCR local governments like Valenzuela, meron nang ganyan. Ito yung dapat maipadala agad sa areas kasi tinatayang 20,000 families already ang nailikas. Itong mga pamilyang ito ay nasa evacuation areas yan dahil madumi at maalikabok pa sa mga lugar nila. Special Emergency Leave Q: May proposal na magkaroon ng five-day special emergency leave if direct hit ka ng calamity? SEN. WIN: Sa mga ganitong sitwasyon, ang GSIS at SSS ay nagiimplementa sila ng moratorium sa mga may utang at sa iba pang sinisingil ng SSS at GSIS kaya dapat paalalahanin din natin ang mga ahensya na ito na wag na singilin yung mga nasalanta sa pagsabog ng taal dahil marami sa kanila hindi nakakapasok, hindi nakakatrabaho at walang kakayahan magbayad pa ng kanilang obligasyon sa SSS at GSIS. Gagawan natin ito ng pormal na resolusyon sa Senado para masabihan ang mga ahensya na ito na wag muna singilin, bigyan muna ng moratorium itong mga nasalanta nating mga kababayan, mag fa-file ho tayo ng reso. Q: Eh pano naman ang mga private sectors o government workers on the Special Emergency Leave? SEN. WIN: Kumporme ako dahil ito talaga ay kailangan para matulungan ang ating mga kababayan sa Batangas, sa Region IV-A in particular dahil sa mga nakikita natin sa telebisyon, tingin ko tatagal ang paglinis at hindi madali ang paglinis neto dahil hindi ito yung tipong pwede mo lang itulak lang sa mga canal, kailangan talaga dahan-dahang tanggalin para hindi bumara ang ating mga drainage system so puntong ito, marami talagang makakapasok, lahat ng supporta na pwede natin ibigay through emergency leaves ay dapat ibigay natin. Q: Sa government meron na pala Sir? Sa private sir ang wala? SEN. WIN: Meron na sa government, every calamity and SSS at GSIS nagde-declare ng moratorium at karamihan rin through a resolution ng Senado at Kongreso. Cloud seeding Q: Sir habol ko lang yung sa could seeding action? Nakita niyo ba ito as an effective way? SEN. WIN: Yung cloud seeding na recommendation ni SP para luminis kaagad yung kapaligiran, itong nalalanghap na maduming hangin, importante ito dahil maraming sakit ang nanggagaling sa paglanghap nitong mga ashes at yung kanyang recommendation para luminwag para maging mas maaliwalas ang kapaligiran, ok ako doon kailangan lang mag coordinate sa DOST para malaman kung kailan at paano gawin. OFW deployment ban Q: Segue way lang ako ka Villavende meron kayong recommendation, dahil sabi niyo parang niloko yung government natin? SEN. WIN: Itong pagibibgay satin na pekeng autopsy report, insulto sa atin yan, insulto sa ating bansa, insult sa ating gobyerno at insulto sa ating lahat bilang Pilipino, insulto satin yan dahil itong pagkamatay ni Jenelyn naghahanap tayo ng hustisya at katarungan para sa kanya at isang paraan para makamit natin ang hustisya ay makita natin ang tunay at legitimate autopsy report. Itong dokumentong ito ay gagamitin natin para masmapahan ng kaso itong mga gumawa nitong karumal-dumal na krimen. Eh kung ibibigay nila ay peke o dinoktor, insulto yan sa atin bilang bansa, bilang mga Pilipino na naghahanap ng hustisya para sa ating kababayan kaya ang recommendation ko sa ating gobyerno; dapat ipatawag ang ating Ambassador sa Kuwait para makuha ang katotoohan ukol sa mahalagang dokumentong ito. Pangawala dapat magkaroon na ng permanenteng deployment ban para sa mga household service workers dahil kadalasan nalalagay yung buhay nila sa peligro. Noong 2018, si Ms. Demafelis, hindi ko maisip bakit ganun ang ang nangyari sa kanya at hindi ko maisip kung paano nagawa yun sa kanya, nakakalungkot dahil pangalawang beses na itong nangyari sa loob ng dalawang taon. So imporante na masagot ito ng pamahalaan ng Kuwait at masagot ng Ambassador ng Kuwait. Q: Meron naman tayong ibang market diba? SEN. WIN: Meron tayong ibang market at ang ating mga OFW hindi lang nagtratrabaho sa Middle East, tumutulong rin sila sa kanilang ekonomiya. Marami sa mga Middle Eastern at mga Kuwaitis ay masaya sa serbisyo ng ating mga kababayan dahil marunong tayo mag English, sanay tayo sa ganitong trabaho pero kailangan bigyan pa rin ng proteksyon yung ating mga kababayan at dapat mabilis ang hustisya. Kaya naman nauulit itong mga krimen na ito dahil mabagal ang pagtakbo ng hustisya. Kung matatandaan natin lumagda na ang Pangulo at ating pamahalaan ng agreement na maglalagay ng safeguards, proproteksyunan ang ating mga kababayan, hindi kukunin ang passport pero hanggang ngayon itong agreement na ito ay wala parin, nakabinbin, wala pang aksyon. Kaya dapat hingan natin ng mga kasagutan ang Ambassador dahil siya ang representative ng Kuwaiti government at siya dapat ang managot sa pekeng autopsy report na binigay sa atin. Q: Si Sec. Locsin walang kailangan i-explain? SEN. WIN: Tingin ko wala siya dapat i-explain- Q: Kasi sir siya rin yung pumirma and dapat na o-oversee yung agreement hindi po ba? SEN. WIN: Oo, I think kasama yan sa oversight ng DFA, so kasama rin yan ng reporma na ginawa ng dalawang bansa but syempre dahil ang Kuwait ang implementing and host country importante din na tumutupad sila sa agreement dahil buhay ang nakasalalay dito at importante na ang host country ang gumagawa ng lahat para ma proteksyunan ang ating mga kababayan. Q: Sir ang Senate ba hindi ie-exercise yung oversight function pagdating sa situation ngayon ng migrant workers? SEN. WIN: Dapat tignan ito especially pinaguuspan ngayon yung paglilikha ng Departamento para sa OFWs ay dapat mapaguspan ng masinsinan dahil maraming bansa ang hindi tumutupad sa mga agreement na nilagdaan natin. Mahalaga ang mga agreement na ito dahil Kung walang proteksyon ang ating mga OFW, ganito ang mangyayari, yung mga criminal na gumawa na ito ibis na maparusahan nalalabnaw pa yung mga kaso nila at hindi magiging magandang sitwasyon para sa ating mga OFWs. [end recording]