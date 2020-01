Press Release

January 13, 2020 IMEE: SOCIAL MEDIA GAMITIN SA MABILIS NA AYUDA SA MGA APEKTADO NG NAG-AALBURUTONG BULKAN Nanawagan si Senador Imee Marcos na magpatupad ng maayos at masistemang koordinasyon ang lahat ng ahensya ng gobyerno at mga pribadong grupong aayuda sa mga apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Taal. "Bukod sa radio, telebisyon at diyaryo, paigtingin din natin ngayon ang paggamit ng Social Media sa komunikasyon para sa mas mabilis na tulong sa mga apektado ng pagsabog ng bulkang Taal," pahayag ni Marcos. Gayunman, dapat ay maging responsable sa paggamit ng social media ang lahat ng kinauukulan at maging ang publiko upang matiyak na hindi sila mabibiktima ng fake news. Ayon kay Marcos, bagamat alam na ang protocol at aktibo na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa kanya-kanyang papel sa gitna ng pagsabog ng bulkan, dapat ding masiguro ang malinaw, masistema, mahusay at mabilis na koordinasyon para sa iisang galaw sa pagtugon sa mga biktima ng kalamidad o sakuna. "Higit na maayos at epektibo kung iisa ang galaw ng mga ahensya, well coordinated para mabilis ang dating ng ayuda sa mga apektado." dagdag pa ni Marcos. "Digital era na ngayon, kaya dapat digital din ang pagresponde o dapat mabilis para maiwasang magkaroon ng mga casualty," ayon pa kay Marcos. Sinabi pa ni Marcos, na bagamat marami nang pinagdaanang sakuna ang bansa, ang kailangan, segundo lang ang pagitan sa pagsasalba ng mga namemeligrong buhay sa mga sakuna lalo pa't alert level 4 na ang bulkan . Paalala naman ng senador sa publiko na mag-ingat, manatiling kalmado pero alerto, at sumunod sa tagubilin ng mga awtoridad para di mapahamak. "Tumutok tayo sa social media pero tiyakin natin na yung pupuntahan nating mga web page at social media accounts ay responsible at hindi nagpapalaganap ng fake news para mabilis nating mabatid ang sitwasyon.