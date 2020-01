Senator Win Gatchalian's DZBB interview with Nimfa Ravelo on Murang Kuryente Act and Mobile Number Portability Act

[start recording]

Q: Yung sa Murang Kuryente Act, kayo po yung nag push nito, ito ay batas na supposedly naramdaman na yung pagbaba ng singil sa kuryente pero hindi pa, ano po ang nangyayari Senator?

SEN. WIN: Alam mo noong tinutulak natin yung batas na ito tinignan ko rin kung magkano ang presyo ng kuryente sa ating bansa kumpara sa ibang bansa dito po sa South East Asia at nakita natin tayo ang may pinakamataas na singil ng kuryente, mas mataas pa tayo sa Singapore, Malaysia at Thailand kaya makikita natin ang presyo ng kuryente sa atin ay napakamahal at ito ay nakikita at nararamdaman ng ating mga kababayan kaya gumagawa tayo ng mga iba't-ibang mga hakbang at batas para mapababa ito at isa dito yung tinatawag natin na Murang Kuryente Act na tatanggalin yung ilan sa mga charges na nakapaloob sa ating electricity bill, ito yung tinatawag natin na Universal Charges at Stranded Costs and Stranded Debt na nagkakahalaga ngayon ng nine centavos. Ngayon, itong nine centavos tataas pa ito hanggang 1 peso per kWh kaya ang layunin ng batas na ito ay tanggalin ito lahat. Nakakalungkot dito at nakakadismaya dahil ayon sa batas dapat may Implementing Rules and Regulations (IRR) noong November 27 pa na magtatanggal nitong Universal Charges sa ating electricity bill.

Q: Binanggit ko po kanina Senator na supposedly gagawing pambayad yung Malamapaya fund doon sa mga utang na nag resulta doon sa Universal Charges and Stranded Costs, itong pong IRR na yun, sino po yung dapat gumawa, sino yung dapat kalampagin?

SEN WIN: Dalawang ahensya ang dapat kalampagin dito, unang-una yung Department of Finance (DOF) at Department of Energy (DOE) at sinulatan ko nga sila bago magbakasyon para paalalahanin sa kanila na dapat ilabas at tapusin na nila yung IRR dahil ito naman ay para sa taong bayan, ginagawa natin ito para mapababa ang presyo ng kuryente dahil nga ang Pilipinas ang may pinakamataas na singil ng kuryente sa Asya. Kaya itong darating na Linggo, itutuloy natin ang pagkalampag sa kanila.

Q: Sumagot na po ba sila Sir yung DOF atsaka yung DOE?

SEN WIN: Hindi pa sila sumasagot pero nagbigay sila ng verbal response na this coming Monday magpapatuloy yung pagdinig ng IRR at hahabulin nila. So ang gagawin natin ngayon, tuloy-tuloy ang ating pagtulak sa IRR, tuloy-tuloy ang pagkalampag sa kanila dahil ang gusto natin by 2020 hindi na tumaas itong Universal Charges at matanggal na itong natitirang 9 centavos.

Q: Para lang po ma-grasp ng ating mga viewers at listeners, ano po supposedly yung magiging epekto sa ating electric bill kapag ito po ay napatupad na, magkano po ba yung mababawas sa ating bill namin sa kuryente?

SEN WIN: Pag ito ay napatupad na at nailabas na yung IRR makakatipid tayo ng halos 90 centavos per kWh. So, on the average lumalabas na halos 200 pesos per month ang matitipid ng isang average consumer-200 kWh ang average na kinokonsumo ng isang ordinaryong pamilya so kung halos 90 centavos yan, siguro kulang-kulang 200 pesos ang matitipid ng isang pamilya kada buwan. Kaya malaki-laki na rin yan kung ang presyo ng bigas ngayon ay nasa 40 pesos or lesser, siguro mga limang kilong bigas ang mabibili nila. Malaking bagay na rin yan sa panahon ngayon dahil bawat pamilya ay naghahanap ng paraan para makatipid ng kahit na piso lang. Malaking bagay na yun dahil yan ay mapupunta sa pangbili natin ng pagkain o para sa baon ng mga bata.

Q: Senator kapag po to ay napatupad na, ilang years po ito na makakatipid kami ng on the average 200 pesos kada buwan?

SEN WIN: Ah tuloy-tuloy na yan hanggang mabayaran ang Universal Charges, matatanggal na yan sa ating electricity bill. So ibig-sabihin ang layunin nito, kung titignan mo yung electricity bill, may Universal Charges doon, ang layunin ay tanggalin na yan at hindi na mapasama sa electricity bill.

Q: Atsaka wala hong dahilan para hindi pa ito maipatupad kasi nga batas na?

SEN WIN: Ang nangyari lang dito ay na-delay at sa aming isip dapat walang nang delay dahil ito ang kaisa-isang batas ng ating goberyno para maibaba ang presyo ng ating kuryente.

Q: Meron na ho ba kayong nabigay na timeline sa DOF atsaka sa DOE, kung hindi niyo ito magawa papatawag niyo ho sa Senate?

SEN WIN: Actually, yung timeline natin last December kasi nga alam namin na November 27 dapat nailabas na yung IRR. So bukas magkakaroon sila ng meeting at mag a-attend ho kami noong meeting para makita namin ang kanilang commitment. Hindi na tayo papaya na madelay pa ito dahil mahalaga ito sa ating mga kababayan.

Q: Yan po ang aming aabangan, eh Sir alam ko masama pakiramdam ninyo-

SEN WIN: Oo nagkaroon ako ng trangkaso over the holidays-

Q: Pagsamantalahin ko na rin yung pagkakataon, itong Murang Kuryente aasahan na po natin meron na kasi ho na magmumura na yung singil dahil nag announce ang Meralco na bababa ng 30 centavos, so ibig-sabihin pag nadagdag ito mas bababa pa eh malaking bagay ho talaga yun sa atin?

SEN WIN: At lumabas sa mga survey na nararamdaman talaga ng ating mga kababayan ang napaka mahal na singil ng kuryente dito sa ating bansa kaya gusto natin makahanap ng paraan para mapababa pa ito at ito na nga yung batas para mapababa yung presyo ng kuryente.

Q: Sir kahit po yung mga investos dinadaing rin po nila yung mataas na bayad sa kuryente dito tapos lumilipat sa iba dahil mas mura-

SEN WIN: Tama, sa ibang bansa nga nagbibigay pa sila ng subsidiya dahil ang konsepto dito ang negosyo lalago kung ang kuryente ay mababa ang presyo. Eh sa ibang bansa nagbibigay sila ng subsidiya para ang negosyo ay lumago, kapag ang negosyo ay lumago mas marami po silang empleyadong kukunin.

Mobile Number Portablity Act

Q: Ito quick discussion lang po, yung pong Mobile Number Portability Act, kasi diniscuss ko po ito last week sa programa kasama po so Undersecretary Eliseo Rio, based po doon sa sinabi noong mga taga Globe, ng Smart, hindi pa po nila maipatutupad yung utos ng batas na yung phone number ma re-retain po kapag lumipat ng network at prepaid to postpaid dahil kulang pa ho ng technology, kailangan pa nila ng isa pang clearing house and they need at least 18 months po para ito ay maipatupad, hindi po ito na-anticpate noong hini-hearing ninyo yung batas?

SEN WIN: Ayan pa ang isa pang nakakadismaya dahil nagulat rin ako na kailangan pala ng halos isang taong at kalahati para ma-implement ito dahil nagkaroon ho tayo pagdidnig dito sa Mobile Portability or ang tawag ng karamihan ay Lifetime Cellphone Number Act at doon sa aming pagdinig at pag debate hindi naman lumalabas na ganito katagal. In fact sinabi nila ang teknolohiya ay nandiyan na at madaling i-implementa kaya nagulat talaga ako na isang taon at kalahati pa ang kailangan daw nila. Ang gusto natin ay maipatupad na ito ngayon dahil parating na yung bagong telco at ina-anticipate ko na mas mura ang kanilang ino-offer.

Ngayon nagkaroon kami ng isang meeting, pinuntahan ako nitong mga telephone companies at ang sabi nga nila yung teknolohiya pala ay mas komplikado at hindi nila na-anticipate ito. Ngayon sabi ko hindi tayo papayag diyan dahil nga sa pagdinig sa Senado, inassure niyo kami na mabilis ito maiimplementa at sabi nila gagawin nila ito in phases, uunahin muna yung mga postpaid tapos susunod yung mga prepaid at pipillitin nila na within the year. Ang sabi ko naman, dapat within six months this year ay maimplementa na nila yung first phase.

Q: Ano po yung commitment na ibinigay ninyo Sir? It will be less than eighteen months po?

SEN WIN: Yung commitment nila within the year at gagawin ilang phases, hindi na hihintayin lahat at yan ay tututukan natin at sisiguraduhin natin na maimplement kaagad dahil gusto natin na magkaroon na ng capability, tayo, yung mga mobile owners na hindi papalitan yung ating telephone number. Within the year, yung ang kanilang committement at yun ang ating tututukan.

Q: Aabangan po natin yan, Sir maraming salamat po, panggaling kayo.

SEN WIN: Thank you at happy new year, salamat sa pagtawag.

[end recording]