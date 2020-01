Press Release

January 8, 2020 GRACE POE's TRANSCRIPT OF INTERVIEW

Quezon City Sherrie Ann Torres: Paano ka naging devotee ng Poong Nazareno? Sen. Grace Poe: Nag-umpisa naman 'yan kasi bata pa ako nakita ko na ang nanay ko na talagang pagka, may pinagdaraanan o kaya meron lang talagang pinagpapasalamat, eh talagang sa Nazareno nagpupunta. Hindi lang naman 'yun, talagang nakita ko rin na napakaraming mga deboto ang talagang nakaangat sa buhay, nalagpasan nila ang kanilang mga hamon dahil sa kanilang pananalig. Torres: Personally, kailan mo na-realize na devotee kayo? Poe: Siyempre bilang isang Katoliko, nandyan na 'yan. Pero lahat ng mga mahihirap na desisyon sa aking buhay ay naitatanong ko sa Kanya. Hindi naman natin masasabi na lahat ng ating kahilingan ay naibibigay, pero parang 'pag nagkaroon ng paglilinaw, nakikita mo bakit ibinigay sa iyo o bakit hindi naibigay sa iyo. Torres: Anong age? Poe: Alam ko nung nag-asawa na ako eh. Kasi doon natin nakikita rin ang ginagawa ng ating mga magulang at nagkakaroon tayo ng mas appreciation sa kanilang ginagawa. Torres: In your 20s? Poe: Mga early 20s. Torres: In general terms, ano ang very significant answered prayers mo? Poe: Alam mo nung umpisa, bago talaga ako pumasok sa pulitika, 2013 'yun. Naalala ko pumunta ako ng Quiapo, hindi, mga 2012 pala bago mag-2013, nagdasal talaga ako para sa akin ba ito? Talagang gagawin ko ba ito? Naiyak ako noon, nung kinakausap ko siya. Siguro mga alas-11 na ng gabi 'yun, nagdadalawang-isip ako. Bago ako lumabas ng simbahan, may lumapit sa akin, 'Ma'am ituloy mo 'yan'. Parang ganun. Tapos parang naisip ko bakit kaya, hindi naman ako masyadong pinag-uusapan pa 'nun kasi umpisa pa lang. Torres: Wala pang kwento noon? Poe: Wala pa. Hindi pa talaga napag-uusapan ng mabuti kung tatakbo ba ako o hindi. Pero naalala ko 'yun 'yung parang hindi ko makalimutan. Torres: Tapos parang lagi kang may sign? Poe: Parang ganun. Torres: Anong klaseng devotee? At one point ba umakyat ka sa Andas? Poe: Hindi naman. Hindi ko yata kakayanin 'yun. Pero ang ginagawa ko ay kung may pagkakataon, 'yung Pahalik, dahil may nakapila doon. Pupunta ka, sa may paa. 'Yung mga simple lang naman. Ako naman kasi may kanya-kanya tayong paraan kahit naman hindi pala madalas nagpupunta kung saan para magdasal, kahit nasaan ka pwede mo naman idasal 'yun. At saka ang importante rin kung ano ang mga natutunan mo na sa tingin mong isang ehemplo na maibibigay mo sa mga anak mo. Katulad niyan 'yung Nazareno, usually sakripisyo, pagtulong, pagmamahal sa kapwa. 'Yun naman ang pinakaimportante sa tingin ko na dapat ay hindi natin kalilimutan dito sa pagbibigay pugay sa Nazareno. Torres: Sa family? Poe: Alam mo naman ang kabataan ngayon, nagdarasal naman sila pero para sabihin mo 'yung talagang tradisyon na pumupunta doon, hindi pa. Sa ngayon, kasi nakikita ko, mga bata pa sila, may kanya-kanya pa. Si Brian, nagpupunta pero hindi natin masasabi na katulad noon. Alam mo noong ako ay bata pa talagang may Pabasa pa kami eh. 'Pagka Holy Week at sa Nazareno, nagpu-prusisyon pa kami. Meron imahe na ipinu-prusisyon doon sa paligid ng subdivision namin. Sumasama ako doon, 'yung mga anak ko hindi pa nakakarating sa punto na ganun. Torres: Nagpunta na kayo this year? Poe: Oo, hindi naman kinakailangan na may okasyon. Torres: How frequent? Poe: Sa tingin ko naman, kapag naisipan ko nagpupunta ako. Pero definitely bago ang kanyang Fiesta o kaya magpa-Pasko, merong okasyon na kunwari, death anniversary ng tatay ko, bago ano nagpupunta doon. Torres: Paano isa-sum up ang pagiging devotee? Poe: Ang importante kasi para sa akin sa aking pagdarasal ay nabibigyan ako lakas ng loob, kumpiyansa at pagiging panata. 'Yan ay kanya-kanya, hindi naman kinakailangan na magiging deboto tayo sa iisang imahe o sa maraming imahe, nasa iyo yan kung ano ang paninniwala. Basta kung ano ang napatunayan ko sa aking pagdarasal, bagama't hindi naman lahat ng idinadasal natin ay nakakamit naman natin, sa kalaunan ay nakikita natin kung bakit doon tayo ginabay ng Diyos. Torres: Ano masasabi niyo sa criticism? Poe: May kanya-kanya tayong manipestasyon kung papaano tayo magdarasal o ipapakita ang ating pananalig. Hindi natin dapat husgahan ang nagiging tradisyon ng mga tao o kaya ng isang bansa. 'Yan naman ay kalayaan natin na gawin, ang importante ay personal na paniniwala at pagrespeto sa paninniwala ng iba. Torres: On Water Concessionaire agreement. Poe: Ako kasi ang pinakaimportante ay magkaroon na ng kasunduan na makatarungan at kasunduan na makakagarantiya na tuloy-tuloy na suplay ng tubig para sa ating mga kababayan. Mabuting manindigan tayo na ang mga kontrata na 'yan ay magiging patas pero ang pinakamahalaga sa ngayon, hindi tayo mawawalan ng tubig. Kaya hindi lang 'yan sa kontratang pipirmahan. Ang importante rin ay magkaroon ng aksyon ang ating gobyerno na makahanap ng bagong pagkukunan ng tubig. Kasi kahit na meron kang paraan para maipamahagi ang tubig, kung wala ka namang pagkukunan ng tubig ay mauubos pa rin 'yan. Kaya kung kailangan na natin magpatayo ng bagong dike ay umpisahan na natin sa lalong madaling panahon. Torres: Sisilipin niyo agreement? Poe: Sa tingin ko pagdating sa mga deliberasyon ng mga bagong batas, kasama 'yan sa aming pinag-aaralan. Ano ba ang mga napasukan ng ating gobyerno na kasunduan para masigurado na ito ay naaayon sa batas o kung may kailangang ayusin. Sa ngayon, 'yan ay kasunduan mula sa gobyerno, ng ehekutibo at ng mga kumpanya ng concessionaires, hindi 'yan para sa amin na tingnan. Para sa kanila 'yan na magkasundo pero pagdating ng panahon, hindi natin masasabi, maaaring tingnan din ng Kongreso kung ano ang mga kasunduang ito. Torres: Kailan papasok ang pangangailangan na gamitin ang oversight function ng Senado? Poe: Well, unang-una kung nagkaroon ng aberya sa serbisyo. Kung nagkaroon ng malaking krisis ukol dito sa tubig, eh makikita natin sino ba talaga ang responsable. At para malaman 'yan ay titingnan natin ang mga napagkasunduan. Torres: Doon lang uli papasok? Poe: Hindi lang 'yun. Dahil may mga panukala na magkaroon ng isang water management agency, so sa darating na mga linggo, sa pagbukas uli ng Kongreso ay tatalakayin muli ang panukalang 'yan. At siyempre iimbitahan natin ang concessionaires, MWSS, LWUA, lahat at para malaman natin ano ba talaga ang pagkukulang natin. At kasama rin siguro ang kontrata, malaman natin ano na ang napagkasunduan ninyo diyan. Torres: Continuation? Poe: Oo. Torres: On Angkas, bakit kailangan silipin? Poe: Well, unang-una para maisapubliko ano ba ang naging resulta ng trial run nila. Kailangan ay transparent. Kailangan nakikita natin kung ano ba ang kanilang naging obserbasyon, ano ba ang naging pagpapatakbo niyan. Pangalawa, gusto rin natin malaman ang naging basehan ng LTFRB sa pagkakaroon ng cap na 39,00 basta kung anuman ang cap nila bakit nila napagkasunduan. Ano ang pag-aaral na ginawa nila? Pangatlo, gusto natin ng kumpetisyon. Dahil kapag may kumpetisyon kahit papaano magpapagaling ang mga nagbibigay ng serbisyo pero gusto rin natin malaman ano ang track record naman ng ibang ia-accredit nila para sumama at mabigyan ng prangkisa para sa serbisyo na ito. Alam mo hindi natin maipagkaila, maraming iligal na nagpapatakbo ng habal-habal. Ito naman ay dumadaan sa proseso so gusto natin na bigyan din sila ng recognition na kapag sila ay sumusunod sa batas, sila ay magkakaroon ng pribilehiyo na magpatakbo ng kanilang negosyo. Torres: Kasama rin sa titingnan foreign owned? Meron din daw kasama sa Senado na nasa likod ng iba? Poe: Sa tingin ko, hindi naman yata 'yan totoo na merong ibang senador na may kinalaman sa pagma-may-ari ng ibang sasama. Pero ang malinaw dito, nagulat kaming lahat kung bakit nagkaroon na ng desisyon sa iba kung ano ba talaga ang kanilang performance. 'Di ba sinasabi nga, hindi naman sila nasali sa trial run so bakit sila nabigyan halimbawa ng kunsiderasyon na ganun. Isa 'yan sa ating tatalakayin. Ang isa pa, meron din alegasyon na bukod sa ownership o pagma-may-ari ng kumpanya, kung ito ba ay foreign-owned. So pagkakataon din ng kumpanya na 'yun na ipakita sa publiko, sa Senado ang tunay na may-ari ng kanilang kumpanya. Kasi alam mo sa batas natin, kinakailangan talaga mayorya Filipino ang may-ari. Torres: Iimbitahin lahat ng opisyal ng 3 kumpanya? Poe: Of course at kasama rin diyan 'yung Securities and Exchange Commission para masiguro natin ang shares of stocks, 'yung majority ownership. Kasama rin diyan ang Philippine Competition Commission dahil gusto natin maitaas ang kumpetisyon sa ating bansa. At nandiyan din naman ang mga opisyal ng LTFRB na ieeksplika sa atin kung bakit naging ganoon ang desisyon.