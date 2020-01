STATEMENT OF SENATOR WIN GATCHALIAN ON INFLATION RATE VIS-A-VIS MIDDLE EAST TENSIONS

Dapat masusing bantayan ng gobyerno ang magiging paggalaw ng presyo ng iba't ibang bilihin kasunod na rin ng panibagong girian sa pagitan ng U.S. at Iran. Inaasahan natin na ang mga kaganapan sa Gitnang Silangan ay maaring makaapekto sa local oil prices na siya naman maaring magdulot ng pagtaas ng mga bilihin sa bansa.

Upang tiyakin na hindi sasamantalahin ng mga mamumuhunan ang sitwasyon sa Gitnang Silangan, tinatawagan natin ang Department of Energy, Department of Trade and Industry, at Department of Agriculture na magtalaga ng mga tao o di kaya ay bumuo ng task force na masigasig na magbabantay sa paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin sa merkado.

Ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA), umakyat sa 2.5% ang inflation rate noong nakaraang Disyembre kumpara noong Nobyembre ng 2019. Ito ay bahagyang mas mataas sa aming internal forecast na 2.1% at forecast ng mga ekonomista sa bansa na 2%. Samantala, ang pinaka huling inflation rate ay naayon naman sa inaasahan ng Department of Finance na 1.8% to 2.6% para sa December 2019.