Press Release

January 6, 2020 Kaisa kami ni VP Leni sa panawagang itigil ang araw-araw na patayan: Pangilinan Inuulit namin ang matagal na nating panawagan: Itigil na ang araw-araw na patayan, at bigyang tulong ang lahat ng mga nasalanta nito, pangunahin na ang mga batang inulila at mga asawang binalo ng drug war. Bigyan ng kabuhayan ang mga tumayong padre de pamilya. Bigyan ng scholarship ang mga batang nahinto sa pag-aaral. At higit sa lahat, patuloy na bigyan ng tulong ang mga namatayan kung paano patnubayan ang pighati. Papanagutin din ang mga ninja cops, at habulin niya ang mga sindikato ng droga at mga kasabwat nitong mga opisyal ng Customs. Buo ang ating pagsuporta kay VP Leni sa kanyang pagharap sa hamon ng panahon.