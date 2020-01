This 2020, we will fight back and we will fight more - De Lima

As the nation welcomes a new year, Senator Leila M. de Lima has rallied the Filipino public to strengthen their call for a more just and humane society and show the world the power of people's solidarity towards upholding social justice and democracy.

In her message in the celebration of New Year, De Lima said people should see 2020 as a time "to fight back" and "fight more" against abusive leaders and not be cowed to threats and oppression.

"Bawat pagsapit ng Bagong Taon ay panahon ng bagong pag-asa. Pag-asa na maging mas maganda at mabuti ito para sa sarili, sa pamilya at sa buong bansa," said the lady Senator from Bicol.

"Ang hiling ko po't dalangin: Maging mas matatag po sana ang bawat isa sa pagharap ng mga bagong hamon ngayong taon. Mas tibayan pa ang ating pananampalataya, at mas lakasan pa ang panawagan para sa isang lipunang makatarungan at may paggalang sa karapatan ng bawat Pilipino, anuman ang kasarian, edad at paniniwala," she added.

De Lima, the first prominent political prisoner under the Duterte regime, is welcoming 2020 inside her detention quarters in Camp Crame, Quezon City. She is joined by her family, relatives, friends, and staff members.

This 2020, De Lima shared that the Filipinos would have to work hard to survive from different challenges brought about by the government's failure to solve the country's pressing problems.

"Ngayong 2020--tatlo't kalahating taon mula nang manungkulan ang rehimeng Duterte--hindi pa rin basta-basta mawawala, sa loob lang ng tatlo hanggang anim na buwan, ang matagal nang pasanin ng taumbayan," she said.

"Kasama rito ang mababang pasahod, mataas na presyo ng mga bilihin, pag-angkin sa ating mga teritoryo, pati na ang kalbaryo ng mabigat na trapiko na sasabayan pa ng pagtatanggal sa libo-libong trabahong nalikha ng serbisyong tumutulong para pagaanin ito," she added.

Considering the calamities that hit the country in 2019, De Lima also urged Filipinos to continue praying for the individuals affected by disasters in hopes that they can swiftly rebuild their lives and recover from the pain of losing their loved ones.

"[S]a di-inaasahang mga pagkakataon, may mga papasok na Bagong Taon na mas matimbang ang pangamba at mas mabigat ang mga pagsubok dahil sa mga hinaharap nating problema at sa mga nagdaang trahedya," she said.

"Nariyan po ang mga sakuna gaya ng malalakas na lindol at bagyo, na hindi lang sumira sa mga kabahayan at kabuhayan, kundi kumitil din sa buhay ng marami nating kababayan. Patuloy po nating ipagdasal ang mga biktima at ang kanilang naulilang pamilya," she added.