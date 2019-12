Press Release

December 31, 2019 MESSAGE Nakikiisa ako sa sambayanang Pilipino sa ating paggunita sa araw ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Mahigit 100 taon na ang nakalipas nang pagkamartir ni Dr. Jose Rizal ngunit nananatiling sariwa sa alaala nating mga Pilipino ang sakripisyo niya para sa bayan. Nawa ay magsilbing inspirasyon natin--lalo na sa mga kabataan--ang dedikasyon, sipag at determinasyon na ipinamalas ni Dr. Jose Rizal lalo na sa ating pakikipaglaban sa mga panibagong banta sa ating lipunan gaya ng kriminalidad, korapsyon at ilegal na droga. Isang masaya at makabuluhang paggunita sa ating lahat! CHRISTOPHER LAWRENCE "BONG" GO