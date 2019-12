Press Release

December 30, 2019 MENSAHE SA ARAW NI GAT JOSE RIZAL Taon-taon, ginugunita natin ang Araw ni Gat Jose Rizal. Subalit ang pagdiriwang na ito ay hindi lang tungkol kay Rizal bilang indibidwal, kundi sa dangal at husay ng lahing Pilipino na ipinamalas niya sa buong mundo, pati na sa pagkamulat ng sambayanan at sama-samang pakikipaglaban para sa ating kasarinlan. Kung tutuusin, puwede sanang palampasin na lang kung ang isang naturingang pinuno ng bansa ay tinatamad o nagpapalusot lang kung ayaw niyang dumalo sa mga tradisyon ng paggunita sa ating mga bayani. Pero ang hindi katanggap-tanggap sa atin ay ang kawalan mismo ng pagpapahalaga ng isang pinuno sa mga ipinaglabang prinsipyo ng ating mga bayani--ang pagtatanggol sa ating teritoryo, paggalang sa karapatang pantao, malayang pamamahayag at pagkakapantay-pantay. Isandaan at dalawampu't tatlong taon na mula nang pinaslang si Rizal matapos siyang hatulan ng kamatayan mula sa mga gawa-gawang kaso laban sa kanya. Pilit mang siniraan noon ang kanyang reputasyon, malinaw naman hanggang ngayon na patuloy na tinitingala ang kadakilaan ng paglaban niya para sa katotohanan at katarungan. Patunay ito: hinuhusgahan ng kasaysayan ang ating mga nagawa para sa kapwa't bansa. Mapa-pinuno man o karaniwang mamamayan, tanungin po sana natin ang ating sarili: Bilang Pilipino, ano ang nagagawa ko para sa aking kapwa Pilipino? Sa harap ng lantarang karahasan at pagpatay sa mga maralita, umimik ba tayo o nanahimik? Sa paglapastangan sa mga institusyon na may mandatong itaguyod ang hustisya, tumutol ba tayo o nagpagamit lang sa mga mapang-abuso? Sa panggigipit sa malayang pamamahayag at pagpapakalat ng fake news, pumanig ba tayo sa tama at nararapat o nagwalang kibo lamang at nagpakaduwag? As Rizal said, "The tyranny of some is possible only through the cowardice of others." Standing up against a despotic regime and upholding our democratic principles is our obligation not only to this generation, but also to the generations to come. Instead of siding with those who continue to ruin our people and country, let us once again strengthen our solidarity in bringing back the glory of our nation that is committed in promoting human rights, social justice and democracy. (Sgd.) LEILA M. DE LIMA PNP Custodial Center, Camp Crame 30 Disyembre 2019