MENSAHE PARA SA PAGGUNITA NG PISTA NG NIÑOS INOCENTES

Kasabay ng paggunita ng Pista ng Niños Inocentes--ang pag-alala sa mga batang ipinapatay ni Haring Herodes matapos ipanganak si Hesukristo dahil sa takot na mapatalsik sa kapangyarihan--inaanyayahan ko po ang ating mga kababayan na ipanalangin ang lahat ng batang naging biktima ng karahasan at walang awang pamamaslang sa ating bayan.

Saniño Butucan, Danica May Garcia, Francisco Manosca, Althea Fhem Barbon, Reynaldo de Guzman, Carl Arnaiz, Kian delos Santos and Myka Ulpina. They are the children who were murdered by Duterte's merciless "War on Drugs"--innocent children who were considered as mere "collateral damage" by the current regime led by a despotic leader. A leader who, like Herod, will do everything in his power just to satisfy his caprices and bloodlust no matter how inhumane his ways are.

Sa simula pa lang ng War on Drugs na ito, atin nang kinondena ang mga karumal-dumal na pagpatay kung saan may mga nadamay nang mga bata. Pero sa halip na makinig at itigil, binalewala lang nila ito at lalong kinunsinte at pinatindi ang karahasan. Kaya sa mahigit tatlong taon nila sa puwesto, dumami pa ang mga batang pinagkaitan ng kinabukasan, mga ina at amang naglibing sa kanilang anak; mga pamilyang naulila ng malambing at masayahing kapatid at mahal sa buhay.

Nakapangingilabot. Ang patuloy na pagpatay ng libo-libong mahihirap na Pilipino, at ang pumaslang ng mga batang walang kalaban-laban. Mga batang nangangarap para sa sarili, magulang at pamilya, subalit pinaguho ng mismong estadong may tungkuling protektahan, gabayan at arugain sila.

Taimtim po nating ipagdasal na makamit din ng marami pang biktima ng pamamaslang, karahasan, at pagsasamantala ang tunay at ganap na hustisya.

Isang makahulugang paggunita ng Pista ng Niños Inocentes sa ating lahat.

(Sgd.) LEILA M. DE LIMA

PNP Custodial Center, Camp Crame

28 Disyembre 2019