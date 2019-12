Press Release

December 25, 2019 MENSAHE PARA SA PAGDIRIWANG NG PASKO Tuwing sasapit ang Pasko, inaanyayahan po ang bawat isa sa atin na gunitain ang kapanganakan ni Hesukristo nang may pagsasabuhay sa Kanyang mga aral ng kababaang loob, pagmamahalan, pagbibigayan at malasakit sa kapwa. Kaya nga po higit sa mga handa, dekorasyon, at mga regalo, makikita natin ang tunay na diwa at halaga ng Pasko sa mata ng mga kababayan nating higit na nangangailangan ng atensyon at kalinga--sa mga batang naulila, sa mga nasalanta ng sakuna, sa mga nawalan at nangangambang mawalan ng hanapbuhay, at sa mga sumisigaw pa rin ng katarungan sa pagpaslang sa kanilang mahal sa buhay. Gaya nga po nina Jose at Maria na labis na nangailangan ng tulong para sa pagsilang ng Dakilang Sanggol, tinatawagan tayo na sa bawat pagkakataon at sitwasyon, ay bukal sa loob tayong magbukas-palad sa kapwa. As we celebrate Christmas, let us demand from our leaders and our government to give the Filipino nation their due: to put an end to the brutal killings that are blatantly happening in our midst, to uphold our national dignity and sovereignty, to stop its vindictiveness and political persecution against its critics, and to address the long-time problems that they promised to resolve such as poverty, unemployment, traffic, and corruption, among others. Ito na ang ikaapat na Pasko ng mga Pilipino sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. Ang kailangan natin ay tunay at ganap na pagbabago para iangat ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino; hindi propaganda, hindi kasinungalingan, hindi panggigipit sa mga kritiko. Today and for the years to come, let us continue to pray for each other, especially for our children, for those in need, and work together while striving for a better and brighter future of our nation. A peaceful and meaningful Christmas to all! (Sgd.) LEILA M. DE LIMA PNP Custodial Center, Camp Crame 25 Disyembre 2019