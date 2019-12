Press Release

December 24, 2019 SENATOR WIN GATCHALIAN'S CHRISTMAS MESSAGE Christmas is a time for us to pause from our busy schedules, go home to our families, and be grateful for all the blessings we received. It is also a time for us to express solidarity with our countrymen who are facing difficulties amidst the holiday season. Ang ating pagdadamayan sa ganitong mga panahon, kabilang na ang pagtulong natin sa ating kapwa ang nagpapahayag ng tunay na diwa ng Pasko. Sa pagdiriwang natin ng kapanganakan ng ating Panginoon kapiling ng ating mga mahal sa buhay, ang pagbibigay ng pag-asa ang pinakamagandang regalong maaari nating maibahagi sa ating mga kababayan. Mula sa akin at sa aking pamilya, binabati ko po kayong lahat ng isang Maligayang Pasko!