Press Release

December 24, 2019 SENATOR NANCY BINAY'S CHRISTMAS MESSAGE Dala ng nakaraang mga kalamidad at sakuna, marami pa rin tayong mga kababayan ang walang masilungan, walang malinis na tubig, walang ilaw, kapos sa pagkain at naghihikahos. Napakabigat isipin na mayroon tayong mga kapatid na sasalubungin ang Pasko ni hindi kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Nawa'y gamitin natin ang pag-asang dala ng kapanganakan ni Kristo upang bigyang pag-asa ang ating mga kababayan, lalung-lalo na ang mga kapatid nating nasalanta ng bagyo't lindol. Oo, dapat masaya ang Pasko, ngunit mas magiging makabuluhan ang pagdiriwang sa kaarawan ni Kristo kung ating isasapuso't ibabahagi ang tunay na diwa nito. May we always find hope and joy in celebrating Christmas as we share our hearts full of love, compassion, and faith. Isang maligaya at makabuluhang Kapaskuhan sa ating lahat!