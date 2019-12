GRACE POE ON MOTORCYCLE TAXIS:

We welcome the Inter-agency Technical Working Group on Motorcycle (MC) Taxis' decision to extend MC Taxi Pilot Implementation. It is a recognition of motorcycles as a viable transportation option in the city.

Gayon pa man, nais nating malaman ang mga pamantayan at parametro na ginamit ng TWG sa kanilang pagpapasya. Ano ang batayan ng 30,000 bikers cap para sa Metro Manila at 9,000 para sa Cebu, na hahatiin nang pantay-pantay sa tatlong operator? Paano ang kasalukuyan nang bikers na lagpas sa alokasyon ng kanilang kumpanya? Higit sa lahat, ito ba ang tamang oras para sa implementasyon nito kung kailan magpa-Pasko at pahirapan ang pagbu-book ng sasakyan ang mga pasahero? Ano ang gagawin natin sa diumano'y 17,000 bikers na mawawalan ng akreditasyon?

Kaisa tayo ng pamahalaan sa paglikha ng mga solusyon sa mga problema sa transportasyon lalo pa't hindi pa naisasakatuparan ang transportation master plan para sa ating bansa. Pero kailangan natin ng malinaw at bukas na proseso sa pagpapasya, lalo pa't kaligtasan ng ating mga mananakay at kabuhayan ng ating mga driver at ng kanilang mga pamilya ang nakataya.