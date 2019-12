SENATOR WIN GATCHALIAN'S DZBB INTERVIEW WITH JOEL REYES ZOBEL ON GRAB PRICE SURGING

Q: Bilang Chairman ng Senate Committee on Trade and Industry, binabalak niyo pong silipin itong price surging ng Grab at maraming nagrereklamo na hindi na po makatarungan. Can you tell us more about this Senator?

SEN. WIN: Unang-unang hakbang ay dapat imbestigahan ito ng LTFRB dahil meron tayong pricing scheme na pwedeng icharge ng Grab sa ating mga pasahero. So ibig sabihin, nakasaad dito kung magkano lang ang pwedeng singilin sa pasahero at kung nagkakaroon ng shortage at pagkukulang sa mga driver, meron ding kaukulang pricing scheme dito. So ibig sabihin, hindi sila pwedeng lumampas sa pricing scheme na itinakda n LTFRB.

Q: Ang riders ba ay napapaliwanagan kung paano kino-compute ang price surging kasi usually kapag nagbo-book ka, kapag nakita mo ang pamasaheng babayaran mo, kadalasan ay sinasabi ng riders nating nagrereklamo na hindi naman ganun ang binabayaran namin dati, bakit naging ganito? How do you know that this is reasonable?

SEN. WIN: As simple as possible, dahil complicated yung formula, sisimplehan ko ang paliwanag. Unang-una, ang LTFRB ay naglabas ng circular kung magkano ang pwedeng singilin sa pasahero at lumalabas doon na hanggang doble lang ng minimum fare ang pwede nilang singilin sa pasahero so ibig sabihin, kahit na kulang ang drivers na nasa lansangan natin, hanggang doble lang ang pwede nilang singilin. Kaya nagtataka ako bakit lampas sa doble? Minsan parang umaabot pa ng mas higit sa doble ang nakukuha naming report. Kahit sa staff ko dahil marami sa kanila ang naggra-grab, sinasabi nila na sobra-sobra, minsan pa nga triple or quadruple ang singil ng grab sa ordinaryong Pilipino. Para sa akin, kung ano ang binabayaran mo ngayon, hanggang doble lang ang pwede nilang singilin kahit kulang ang grab drivers. Ang tanong natin is, paano natin malalaman kung kulang ang drivers eh sila ang nakakaalam nito dahil sila ang may hawak ng software? Kaya nakakabahala dahil sinasabi nilang kulang ang drivers, hindi naman masilip ng LTFRB kung kulang talaga dahil nasa kanila ang software.

Q: Noong Nobyembre, pinagmulta na ho sila ng Philippine Competition Commission, ngayon pinagmumulta na naman sila.

SEN. WIN: Actually, in the last two years, panglimang multa na ho ito. Noong 2018, pinagmulta sila ng P16 million, noong January 2019 ay P6.5 million, noong November lang, P23. 3 million, ngayon December, isang 14 million at ngayong pinaka-last ay P2 million. Tinitingnan ko kung bakit sila pinagmumulta, ang sabi ng PCC, dahil Nawala na ang Uber, dapat gumawa kayo ng mga hakbang na hindi pang-aabuso sa ating mag pasahero. Ang nangyari, hindi nila sinunod yun kaya ang PCC, pinagmumulta sila ngayon. Ang tingin ko dito, naliliitan sila sa multa eh dahil nga may 93% sila of the market, monopoly na sila parang sinasabi nila na kahit na magmulta kami araw-araw, dahil kami naman ang may control ng mercado, okay lang. Kaya nakita ko ang multa ay maliit at hindi nakakasakit sa Grab kaya paulit-ulit na lang ang kanilang violation sa PCC. Pang-aabuso na talaga ang ginagawa kaya ang PCC, ginagawa ang kanilang trabaho dahil tiningnan ko ang kanilang mga dahilan, ang sabi ng PCC, for example, yung driver cancellation wag mong palampasin ng 5% eh lumalampas sya ng 7%. Ang sabi ng PCC, pang-aabuso na ito. Dahil umaaboso ka, dapat magmulta ka. Ang nakakapagtaka, limang beses na silang pinagmulta, paulit-ulit na lang kaya ang tingin ko dito, naliliitan sila sa multa at dahil nga sa laki ng kita nila, itong multa na itinatakda ng PCC ay maliit lang kumpara sa kabuuan ng kanilang kita. Dahil monopoly ka eh, wala tayong choice eh. Kahit na ayaw nating sumakay sa kanila, wala namang ibang option.

Q: Yung malaking kita nga yung pinaguuspan natin dito--

SEN WIN: Dahil monopolyo ka eh kung meron kang 90% of the market wala tayong choice, ayaw natin sumakay sa kanila wala naman ibang option.

Q: Eh ano ba ito, there's no real competition, akala ko ba may bagong players na?

SEN WIN: Dadalawang ang solusyon dito, immediately, dapat maimbistigahan na ito ng LTFRB. Kanina, nakausap ko si Chairman Delgra at gumagawa na raw sila ng imbestigasyon sa sitwasyon na ito at ang tingin ko hindi na naman sila sumunod sa payor matrix, doon sa pricing scheme na tinatawag natin o payor matrix, kaya nakikita natin na sobra-sobra yung mga price surge. Pangalawa, meron pang isang player na gustong pumasok itong Gojek, dapat i-apporve na kaagad yan para meron tayong choice, kaya--

Q: Yung Gojek malaki ito no?

SEN WIN: Malaki yan, malaki yan dahil Indonesian yan at nabasa ko ang partner nila ay Ayala kaya malaking korporasyon ito pero importante may kompetisyon, kahit sino basta ang importante may kompetisyon para hindi naman tayo abusuhin ng grab.

Q: Problema partner pala ay Ayala eh galit si Presidente doon eh--

SEN WIN: Kaya nga sinabi ko kahit sino naman, marami namang pwedeng pumasok kaya hinihikayat natin yung iba na pumasok dito dahil wala tayong choice, gaya ngayon, pasko at maraming pauwi galing Christmas party, wala silang choice kung hindi grab lang ang pwedeng sakyan.

Q: Ano ba yan kinakatwiran na naman na birthday ni Jesus Christ kaya masyadong inaabuso naman ata tayo Senador!

SEN WIN: Sinabi ko nga kahit kulang ng driver sa kalsada hindi sila pwedeng lumagpas sa two times ng fare matrix, eh nakita ko sa ibang reports na lumalagpas na talaga. More than three times or four times kaya dapat maimbistigahan to dahil pangaabuso na and makikita natin ngayon. Yung mga pangyayari noong 2018 and 2019 paulit-ulit na lang, kaya dapat tignan na rin ng Philippine Competition Commission (PCC)ang pangaabuso na ito sa ating consumers.

Q: Patuloy nating silipan ito ah--

SEN WIN: Tuloy-tuloy ang ating pag-monitor.