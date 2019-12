Press Release

December 17, 2019 Transcript of Interview of Senate President Vicente C. Sotto III

[dzBB, with Mike Enriquez] Q: on Cha-cha resolution introduced by House of Representatives SP Sotto: Ngayong 18th Congress madaming nakasalang sa aming priorities eh. Wala yan. Hindi napapag-usapan. Narinig lang namin na gusto raw ng House mag Constituent Assembly. Ang pinaka general pagkakaalam natin is pag sinabi mong Constituent Assembly, ang sinasabi sa Constitution, yung House of the Senate and House of the Representatives. Dapat ganun di ba? Pero ngayon kung umaamin naman sila na voting separately at ang gusto nila magkaroon ng Constituent Assembly katulad ng naririnig ko sa kanilang chairman na sila'y pwedeng mag Constituent Assembly sa kanila lang, eh hindi naman namin sila mapipigilang gawin yun kung gusto nila, eh di transmit nila sa amin kung anoman yung mapag-usapan nila pagkatapos. Siguro yun ang pinaka ika nga'y matino naming gawin sa usapan. Q: Ano ibig nyo sabihin? SP Sotto: Matinong usapan. Ibig sabihin dadalhin nila sa amin eh, eh di pag-uusapan namin kung ano yung dadalhin nila sa amin, dadalhin namin sa committee , pag-uusapan dun. Ganun lang. Ibig sabihin hindi namin siguro naman babastusin yun or sasabihin pag dinala dito "ayaw namin." Gagawin naman namin yung procedure na tama. Q: Ang sinasabi ninyo, ano man ang opinyon nyo dito sa Cha-cha, susunod pa rin kayo sa proseso? SP Sotto: Oo susundin namin yung proseso, yun ang ibig kong sabihin. Pero it's for us to, tinatanong nyo ako kung priority sa amin or napag-uusapan, hindi. Q: Ngayon pa lang sinasabi nyo mas marami kaming dapat pagtuunan ng pansin kesa dyan. Tama ba basa naming? SP Sotto: Oo. Ipapasa na lang namin sa committee yan na namamahala dyan, yung committee on Constitutional Amendments. Doon namin dadalhin yung usapin kung dadalhin nila sa amin yung transmittal. Q:Sino ba namumuno nung inyong committee dyan sa Senado tungkol dito? SP Sotto: Si Sen. Pangilinan, nasa minority. Q: Papano ito, parang basketball ito, Pag pinasa ninyo, idi dribol yung bola, ganun ba yun? SP Sotto: Wala namang 8-second, 24 seconds violation sa mga ano, sa committee. Pero meron huh, ibig sabihin, not this particular issue. What I mean is, as far as the rules are concerned, ganito yun. Kapag may isang bill or resolution, dinala sa committee mo, in this case let's say Constitutional Amendments, at yung committee mo hindi kumikilos, a certain time, like para kang basketball eh 24 seconds violation eh, kung hindi ako nagkakamali 60 days ata yun or 90 days na hindi kumikilos yung bill na yun sa iyo, 5 senador pwedeng pumirna ng isang sulat para i-discharge ka, i-ddischage yung bill, dadalhin sa plenary. Q: Wala ng committee, committee pa? SP Sotto: Wala. Isa sa 5 ang pwedeng mag sponsor nung bill or resolution. Yun ang mga paraan sa rules na, protection sa rules natin nakalagay para yung may mga gustong umupo sa isang bagay ay hindi pwede nyang gawin. Q: Isa sa dinadahilan nung mga kongresista na nagsusulong, yun daw ating Constitution napag-iwanan na daw ng mga kapitbahay natin dito sa rehiyon at ibang panig ng mundo. SP Sotto: Kung economic provisions lang ang pag-uusapan, marami sa mga senador na sasang-ayon, I'm sure. Kung yan ang mga pag-uusapan kasi marami na talagang pangangailangan tungkol dyan. For example, ano isa sa pinakamagandang gawin natin dito sa bansa natin ngayon, mas matindi ang development. Gumawa ka ng high-speed train or modern railroad from Pagudpod to Matnog, Sorsogon. Sino may pera para gawin yun? Let's say may mga British companies na handa, pero hanggang 40% lang sila. Sino-sinong kayang mag push ng 60% noon eh bilyon bilyones na dolyares yun. Yung mga ganun. It's just an example pero that's one of the...tapos isang bullet train from Manila to Clark, palagay mo ganun. Tapos isang matinding ship-building in the Visayas dahil puro islands dun. Yung mga ganun. Tapos bullet train in Mindanao. Puro growth corridors ang gagawin mo ngayon pero may pera ba tayo? Hindi kaya. Pero maraming handing mag-invest. Maraming foreign investors. Dito lang sa atin yung airport sa Bulacan handing-handa na yung San Miguel eh. Ewan ko kung sinong Poncio Pilatong pumipigil eh. Q: Sabi nyo may iba kayong prayoridad at hindi kasama yan, ano-ano yun? SP Sotto: Unang-una na dun yung Human Security Act tapos yung iba't ibang mga batas na naka-file sa amin ng mga iba't ibang mga senador na patungkol o makakatulong sa ekonomiya, sa mga pagtataas ng suweldo ng mga emplyeyado. Sa akin lang, yung pagdagdag nung 14th month pay sa mga private employees. Ang dami. Pag binasa ko sa iyo yun ay hindi bababa ng isang libo ang batas... Q: Parang nyo ng sinabing aabutin kung hanggang kalian yang Cha-cha na yan, iba na president natin eh hindi pa mangyayari yan, pwede ba nating sabihin yun? SP Sotto: Kung economic provisions lang ang tatargetin nila, may pag-asang mapag-usapan sa amin yun. Pero pagka pinag-usapan mo kaagad yung term limits...with due respect to them, baka naman mag-aksaya tayo ng panahon kasi sa plebisito iboboto ng tao ng "no" yan. Garantisado, magpa-survey ka. Tingnan mo, tanong mo sa taongbayan kung sino may gusto na baguhin ang term limits ng mga senador, congressmen. Self serving eh. Kung pag-uusapan yung mga term limits, form of government, mas maganda yung Constitutional Convention para hindi self-serving sa amin. Sa akin, personal ko lang na ano ito. Q: Ang gusto yata ng mga kongresista Con-Ass eh, Constituent Assembly na kayo kayong mambabatas ang magbabago ng Constitution. SP Sotto: Pwede nga yun kung economic provisions lang ang pag-uusapan. Q: Legal yun, nasa Constitution ang Con-Ass SP Sotto: Yes correct pero yun nga as I said, kung ang mga economic provisions ang pag-uusapan, pwedeng pwede talaga yun. Walang problema. O katulad nung sina-suggest dati ni Speaker Belmonte na lagyan daw, sa economic provisions, ng isang phrase na "as maybe provided by law," para pwedeng ibatas na kung ano dun yung mga pwedeng tamaan. Yung mga ganun. Pero kung hahaluan natin ng political kaagad, maraming matu-turn off eh. Yun ang problema eh. Kaya hindi magiging priority sa amin yun. Q: Sa mababang kapulungan may timetable pa sila, narinig nyo na yun? Pagpasok daw ng Enero, Con-Ass na raw sila. SP Sotto: Madali kasi sa kanilang gawin yun, pwede nilang gawin talaga yun kaya lang ang sinasabi ko nga, ang priorities nila ay yung kanilang mga distrito eh. Sa amin kasi, pagka nasa Senado ka na, bigla mong mare-realize na ano ka eh, nananagot ka sa mas malawak na mga kababayan natin. Kaya nga yung isa sa mga proposal nila na gawing by district yung mga senador, pakikinggan okay lang. Pero gagawin mo rin parokyal yung senador eh. Yung mga senador, kahit na mga bagong salta, bila nila nare-realize na "teka kailangan pala ang decision ko ay hindi lang mabuti para sa Ilocos Norte. Kailangan mabuti para sa Sultan Kudarat." Ganun eh. Hindi yun katulad nung "safe yung distrito ko, wala na akong pakialam sa ibang lugar, basta't magaganda sa distrito ko, pwede na, okay na ko." Yung ganung mentality, mapupunta yan doon sa gusto nilang per district din na senador. Magiging parochial ang mentality imbis na national. Q: Salamat sa paglilinaw nyo. Sa ngayon, walang masyadong pag-asa dyan sa Senado, tama ba yun? SP Sotto: Kung masyadong malawak ang pag-uusapan, medyo malabo sa amin. Kung ang pag-uusapan economic provisions lang, may pag-asa. Ganun lang. Q: Babaguhin ang Constitution pero economic provisions lang? SP Sotto: Hindi babaguhin ang Constitution. Ang ibig sabihin nun constitutional amendment lang. Yung Amerika madalas gamiting example ng mga kababayan natin, sa Amerika ganito, ganyan. Sa Amerika kahit kailan hindi pa nila ginalaw yung Constitution nila eh, ilang daang taon na yun. Ang ginawa lang nila, ina-amend nila, nag-a amend sila dun sa parang tinatawag nilang Bill of Rights, parang ganun. So pwede sa atin yun, isang mag a-amend ng Constitution, may pag-asa. Pero yung papalitan mo yung buong Constitution at ang makikinabang yung kami na mga legislator, medyo hindi gusto ng mga kababayan natin yun. We have to be sensitive with what our people want. Q: Meron pong nagsasabi na kahit araw-araw baguhin yung Constitution, nasa pagpapatupad yan eh. SP Sotto : Magaling yung nagsabi sa iyo nyan sapagkat noon ko pa sinasabi, hindi kailangan ng Cha-cha. Ang kailangan natin ka-cha, pareho spelling "cha cha" - character change. Yun ang kailangan natin hindi Charter change, character change.