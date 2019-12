Transcript of Interview of Senate President Vicente C. Sotto III

Q: Ang session ninyo ay hanggang Friday na lang?

SP Sotto: Yes, Friday ang start ng break. Pinaka-mahaba would be Thursday, malamang mga Wednesday ng gabi matapos na, pag hindi na nakaya itapos ng third reading, malamang hanggang Wednesday na lang.

Q: Ano ang ating inaasahan na mga maaari ninyong maihabol before the break na mga panukala, kung baga counterpart measure ninyo doon sa pending doon sa Kamara?

SP Sotto: May dalawa kaming nakapila na on second reading, tapos na ang period of interpellations, yung isa period of interpellation na lang na malaki ang pag-asa sapagkat certified urgent. Una yung sin tax measure, kasi yung system mukhang okay naman, hindi naman magkakagulo doon, yung (rates) na lang ang pinag-uusapan kung ano ang magiging rates. Tapos yung human security act, sapagkat patapos na rin ang interpellation noon by today. Hopefully by today, so malaki ang pag-asa, and then the salary standardization law, para finally maayos na rin yung sweldo ng lahat, hindi yung sinasabi na pulis lang daw yung tinaas o Armed Forces lang, mga nurses, mga health workers, ganun. Yung tatlo, malaki ang pag-asa na matapos by Wednesday. Yung ang mga pending, pero hindi masyadong... ang hirap doon sa dalawang department, yung binabanggit mo, yung department of water at saka yung department of disaster, hindi pa tapos ang committee, pagkatapos sumasabay pa yung thinking ng iba sa amin na dapat ayusin muna yung right-sizing ng gobyerno bago mag create ng bagong departamento.

Q: I respect the wisdom of policy makers doon sa prinsipyo ng hindi rin dapat minamadali, kahit na may nangyari na kalamidad, dapat talaga ay pagusapang mabuti, at isipin ang effect nito sa pang-matagalan.

SP Sotto: Correct, malaking bagay yun. Ito ngang budget ngayon, kaunti na lang ang diperensiya kesa doon sa last year, nagkagulo kami. Ngayon ay medyo kaunti na lang ang napapagbintangan na nasisilip ng Senado na medyo may pagka-pork, kaunti lang yun. At saka malaking bagay din yung maganda ang fiscal management the last few years. Dati nung panahon natin, nagpapasa tayo ng budget nung kahit nasa Congress kami, 65 percent pang personnel (?) services hindi ba, doon sa entire budget na ilang billion. Ngayon, less than 50 percent na lang. Malaki ang pag-asa doon, malaki ang diperensiya, lalo na doon sa proyekto na build-build-build.

Q: Itong dalawang departamentong ito, pagbalik na po ng inyong session, that's going to be when?

SP Sotto: January 20. Yung mga yun, pero kasabay na rin nung right-sizing muna yun, siguro. Nakapending naman yun last year, last Congress pinagusapan na namin yun.

Q: Yung salary standardization amendment, ito ba yung dinedepensahan ni Senator Revilla?

SP Sotto: Correct, oo. Patapos na rin yan. Ang interpellation, kung hindi ako nagkakamali, tapos na.

Q: Napanood ko na may mga katanungan pa si Senator Drilon.

SP Sotto: Baka maisingit mamaya kasi ang expected ko, mamaya magbobotohan doon sa sin tax.

Q: Ang panawagan ng inyong counterpart sa Kamara na dinggin yung kanilang prinsipyo at kaisipan doon sa kanilang ipinupush na charter change through constituent assembly. Ito po ba ay icacalendar ninyo?

SP Sotto: Definitely not these last three days or last four days. Kung meron sa aming magfifile na kahawig niyan, mapapagusapan. Pero kung wala, siguro magtatransmittal sila sa amin nung solution nila or whatever form they would want it, tsaka namin mapapagusapan. Pero sa ngayon, I have to be very candid about it, hindi priority sa Senate yun.

Q: Walang counterpart measure pa na naififile in the Senate?

SP Sotto: Wala. Tsaka pag tinawag mong constituent assembly, ang intindi namin dito, both Houses of Congress. Although dapat voting separately, pero ewan ko kung meron silang thinking na merong ilang Congressmen na thinking pwede silang mag-constituent assembly na sila na lang muna. Siguro pag-aralan muna natin bago ko sagutin yun kung pwede o hindi.

Q: At saka baka pwede naman pag dumating na yung pagkakataon na yun, definitely there will be legal questions on that?

SP Sotto: Oo, pero yung voting separately, we are very firm on that, at saka ang Supreme Court palagay ko kakampi namin doon sa issue na yun.

Q: Definitely kailangan ng counterpart measure coming from your end?

SP Sotto: Yes, definitely. Napakahalaga ng ibang priorities natin, tulad nung human security act, we call it now the anti-terrorism act, hindi na eextend ang martial law dahil pinangako naming ipapasa ito. Matapang ito na anti-terrorism measure.