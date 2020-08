Photo Release

August 20, 2020 Jolo incident hearing: “Yan ang problema, hindi kayo nagkikita eye to eye… Nag uusap ba kayo? Hindi. See that? Kayo kayo lang, isang lugar lang ino-operate-an niyo, Jolo, Sulu, pero hindi kayo nagkakilala. Yan ang problema ngayon natin sa coordination. Kasi kung pagbaba palang sa sasakyan ni (Maj.) Indammog, kung nandoon ka (SSg. Susulan), kilala mo si Indammog na siya ang chief ng ISU9, sabihan mo kaagad yung taga provincial drug enforcement na ‘uy, tropa yan, kilala ko yan. Sa intel yan.’ Intel ka eh, ano bang klaseng intelligence coordination meron kayo? Ang dami nating coordinating bodies diyan.” Senator Ronald “Bato” Dela Rosa emphasized the lack of coordination between the AFP and PNP during the hearing on the Jolo Incident