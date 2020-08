Photo Release

August 3, 2020 Salamat, Tito Danding!: Ito ang madamdaming pahayag ni Sen.Ramon Bong Revilla, Jr. nang ihain niya ang SRN 449 na nagpapahayag ng pakikiramay at pagpupugay ng Senado sa pagpanaw ni Eduardo "Danding" Cojuangco, Chairman at CEO ng San Miguel Corporation, dating diplomat at lingkod bayan, noong Hulyo 16, 2020.