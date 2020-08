Photo Release

August 3, 2020 Pagpupugay sa Hari ng Agimat: Taus-pusong nagpasalamat si Senator Ramon Bong Revilla, Jr. sa pakikiramay at pagpupugay na ibinigay ng Senado ng Pilipinas para sa kanyang namayapang ama na si Dating Senador Ramon Revilla, Sr. Ayon sa nakababatang Revilla, ang pag-alalang inilaan ng mga kapanalig at kaibigan ng kanyang ama sa loob at labas ng Senado ang patuloy na bubuhay sa legasiya at kontribusyon nito bilang isang lingkod bayan.