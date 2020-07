Photo Release

July 30, 2020 Usapang Death Penalty: Isa sa sampung panukala na nakahain sa Senado patungkol sa death penalty ay mula kay Senator Ramon Bong Revilla, Jr. Noong nakaraang taon, inihain ni Sen. Revilla ang S. No. 796, "An Act Re-Instituting Death Penalty in the Philippines” na naglalayong isama ang pagbibigay ng false testimony sa mga kasong ang parusa ay kamatayan, sa mga dapat ding patawan ng death penalty.