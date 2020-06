Photo Release

June 2, 2020 Sa pagtalakay ng Bayanihan 2: Iginiit ni Senador Bong Revilla na unahin ang mga sektor na hindi nabigyan ng sapat na ayuda nitong mga nakaraang buwan. Kabilang dito ang mga magsasaka; mangingisda; manggagawa sa larangan ng sining, pelikula at telebisyon; transportasyon; at turismo. Maging ang limang milyong households na dapat makatanggap ng Social Amelioration Program (SAP) at special risk allowance para sa health workers, ay kanyang isinulong.