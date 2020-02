Photo Release

February 17, 2020 Sangley Airport Dev’t Project: Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang inagurasyon ng Sangley Airport Development Project (SADP) kamakailan sa Cavite City. Katuparan ito ng Cavite Vision 2020 na inilunsad ni Sen. Bong Revilla sa kanyang unang termino bilang Gobernador ng Cavite. Matatandaang naghain si Revilla ng panukalang batas (S. No. 74) upang maisaayos ang dating US-Naval facility upang madagdagan ang mga paliparan sa Luzon. Ayon sa beteranong mambabatas, kapag nagbukas na sa local at international flights ang Sangley Int’l Airport sa 2023, maiibsan nito ang lumalalang traffic congestion sa NAIA, magbibigay din ito ng bagong pag-asa at oportunidad sa ating mga kababayan sa nasabing lugar.